Жителі Кременчука, чиї будинки пошкоджені від російського обстрілу, отримають грошову допомогу

У вересні троє жителів Кременчуцької громади, чиї будинки були пошкоджені внаслідок російського обстрілу, отримають грошову допомогу від області. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Розмір допомоги — 30 тисяч гривень.
Загалом у вересні з обласного бюджету спрямують понад 2 млн грн на матеріальну допомогу жителям Полтавщини. Виплати отримають 354 людини, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 22 вересня внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство на Полтавщині.
