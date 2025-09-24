У «Придніпровському» проводять обробку від кліщів

24 вересня з 7.00 у парку «Придніпровський» проводять обробку від кліщів. Роботи охоплюють зелені зони, зокрема території біля дитячих майданчиків. Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Фахівці рекомендують утриматися від прогулянок у парку протягом 2–3 днів після обробки, аби уникнути контакту з хімічними речовинами та дати змогу заходам подіяти максимально ефективно.
Нагадаємо, що на Полтавщині упродовж кількох місяців спостерігається зростання випадків хвороби Лайма. Про те, як захистити себе та дітей, що робити після укусу кліща й чому не можна ігнорувати симптоми — читайте у нашому інтерв’ю з лікаркою-епідеміологинею Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
