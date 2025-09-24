У «Придніпровському» проводять обробку від кліщів

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 131

Гуляти там протягом пари днів не варто

24 вересня з 7.00 у парку «Придніпровський» проводять обробку від кліщів. Роботи охоплюють зелені зони, зокрема території біля дитячих майданчиків. Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Фахівці рекомендують утриматися від прогулянок у парку протягом 2–3 днів після обробки, аби уникнути контакту з хімічними речовинами та дати змогу заходам подіяти максимально ефективно.