У вихідні кременчуківцям краще не ходити в «Придніпровський» і ось чому

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 114

Міська влада просить утриматися від прогулянок у парку протягом 2–3 днів

У суботу, 24 серпня, з 7.00 у парку «Придніпровський» проведуть обробку від кліщів. Роботи охоплять зелені зони, зокрема території біля дитячих майданчиків. Про це повідомила пресслужба мерії. Фахівці рекомендують утриматися від прогулянок у парку протягом 2–3 днів після обробки, аби уникнути контакту з хімічними речовинами та дати змогу заходам подіяти максимально ефективно. Нагадаємо, що на Полтавщині упродовж кількох місяців спостерігається зростання випадків хвороби Лайма. Про те, як захистити себе та дітей, що робити після укусу кліща й чому не можна ігнорувати симптоми — читайте у нашому інтерв’ю з лікаркою-епідеміологинею Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Поділитись новиною



