Сьогодні у Кременчуці на годину перекриють рух Крюківським мостом — міськрада

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 180

Рух для автотранспорту буде перекритий з 14.00 до 15.00

Сьогодні, 22 вересня, у Кременчуці на годину перекриють рух Крюківським мостом. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Перекриють рух мостом із 14.00 до 15.00.

На Правобережжі автобуси виконуватимуть окремі рейси по маршруту № 2 та 9 до зупинки «Імені Андрія Ізюмова», також працюватиме маршрут № 4 (Раківка-Крюків). На Лівобережжі будуть посилені тролейбусні маршрути № 3Б та 5.

Після відновлення руху громадський транспорт курсуватиме за звичними графіками та маршрутами.

Водіїв просять бути уважними та завчасно планувати свій маршрут та час.