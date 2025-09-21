Овнам захочеться ухвалювати радикальні рішення, а Дівам варто задуматися про зміну дмашніх умов: гороскоп на 22-28 вересня

Овен (21.03-20.04)

Цього тижня виникне бажання ухвалювати безповоротнi, радикальнi рiшення. Ймовiрно, виникне необхiднiсть дослiджувати питання користування спiльним капiталом, розподiлу прибутку, акцiонування, актуалiзуються проблеми оподаткування, боргових зобов`язань, а також алiментiв i спадку. Хороший перiод для удосконалення виробництва, впровадження нових методик. Можливе отримання неприємних вiдомостей, що особливо стосуються Ваших родичiв або приятелiв. Ви схильнi затверджувати панування своїх iдей та iнтересiв. Сприятливi днi: 22, 27; несприятливi: немає.

Тілець (21.04-21.05)

На вас чекає динамiчне затвердження своїх iдей i планiв. Хороший час для конструктивного обговорення, корисних суперечок. Максимум спiлкування, можливi успiшнi дiловi поїздки i контакти. Ефективнiсть Ваших зусиль висока. Перiод сприятливий для пiдписання контрактiв, важливих документiв, вироблення дiлової стратегiї. Вашi iнiцiативи будуть оцiненi гiдно. Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: 22.

Близнюки (22.05-21.06)

Цього тижня зайвий оптимiзм i фiнансова екстравагантнiсть, готовнiсть багато чого прийняти на вiру можуть пiдвести Вас. Проявляються вiдмiнностi в освiтньому рiвнi i свiтоглядних позицiях мiж Вами i тими, з ким Вам доводиться працювати. Вашi упередження i деякi забобони можуть зашкодити ухвалити Вам правильне рiшення, побачити перспективи або налагодити довгострокову спiвпрацю. Фiнансовi i дiловi очiкування не виправдаються. Реалiзацiя проектiв може опинитися невиправдано дорогою. Остерiгайтеся давати необачнi обiцянки. Сприятливi днi: 26; несприятливi: 27.

Рак (22.06-22.07)

Спокiй i емоцiйна стiйкiсть на цьому тижнi допоможуть Вам вирiшити багато справ, хоча iстотного впливу на дiлову сферу цей перiод не надає. Прислухайтеся до порад жiнок — спiвробiтниць i родичок. Їхнi справи можуть на якийсь час вiдволiкти, але це Вас не обтяжить. Вдало складаються дiловi вiдносини з жiнками, iншi дiловi контакти, короткi поїздки i рiшення питань з нерухомiстю. Добре приймати в гостях потрiбних людей. Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 28.

Лев (23.07-23.08)

Свобода найближчим часом потрiбна на роботi. Ви не зможете вписуватися в рамки, виносити повчань начальникiв. При цьому Ви можете проявити в професiї винахiдливiсть, виступити, наприклад, з рацiоналiзаторською пропозицiєю. Це буде сприйнято позитивно, можуть зав`язатися дружнi вiдносини з начальством або товаришами по службi. Але в той самий час може бути несподiване звiльнення, наприклад, пiдпадання пiд скорочення. Подiї цього тижня можуть погано вiдобразитися на Вашому здоров`ї. Можливi несподiванi хвороби, якi не дiагностуються. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 25.

Діва (24.08-23.09)

Цей дуже вдалий час, дає можливiсть змiнити домашнi умови на краще. Можливий переїзд, отримання квартири, покупка будинку або дачної дiлянки, нових меблiв i усiляких предметiв комфорту, ремонт квартири тощо. У будинку достаток, яким Ви пишаєтеся, вважаючи, що у Вас все краще, дружина i дiти також. А Ви вдома всiма улюбленi i поважанi. Можливий дефiцит матерiальних благ компенсується прагненням розповсюдити свiй незаперечний авторитет на домашнiх. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 22.

Терези (24.09-23.10)

Ви будете схильнi потурати своїм примхам i в гонитвi за надмiрними задоволеннями — забути про роботу або свої обов`язки. Ви вiдчуваєте нестачу працьовитостi i екстравагантнi пориви, марнотратство. Все це може призвести до збиткiв, хоч i неiстотних. Ви потребуєте захоплення i вимагаєте до себе максимум уваги. Невиконання обiцянок впливає на популярнiсть i вiдношення начальства. Можливi виробничi сварки, непорозумiння, особливо з партнерами i спiвробiтниками протилежної статi. Виконання планiв краще вiдкласти. Високопоставленi особи, свiтськi персони можуть визнати Вас позбавленим смаку i вульгарним, тому не варто шукати їхнього заступництва. Сприятливi днi: 26, 27; несприятливi: 23.

Скорпіон (24.10-22.11)

Тиждень цей в позитивному планi творчої роботи. Хобi i дiти вимагають пильної уваги. Творчий успiх тiльки за наявностi системи. Дiти захоплюються тим самим, чим їхнi батьки. Можливi рiзкi повороти у вiдносинах з дiтьми. Рушаться любовнi стосунки, а натомiсть виникають новi, але й тi, та iншi можуть бути дивними. А можуть повернутися колишнi коханi або коханцi, але вiдносини стануть iншими. Вас чекають великi виграшi в лотерею або спортлото, але за розробленою самою людиною системою. У негативному планi нескiнченнi розриви i руйнування в коханнi. Сприятливi днi: 28; несприятливi: 24.

Стрілець (23.11-21.12)

На вас чекає хаос на роботi, у вiдносинах з товаришами по службi, а при звiльненнi з роботи може початися цикл поневiрянь у пошуках роботи. Якщо Ви маєте медичну професiю, може проявитися незвичайна iнтуїцiя в дiагностицi або цiлительськi здiбностi в лiкуваннi хворих. Усвiдомлення високого обов`язку i самопожертвування можуть примусити людину узяти на себе важкi, але малооплачуванi обов`язки. Також Ви можете зiткнутися в професiї з нечеснiстю i лукавством товаришiв по службi або невдячних хворих. Можуть виникнути дивнi хвороби. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 27.

Козеріг (22.12-20.01)

Постарайтеся правильно розставити прiоритети. В першу половину тижня Ви будете вiдчувати, що маєте право втручатися в хiд подiй i з задоволенням проявите лiдерськi якостi в складних ситуацiях. Буде краще, якщо Ваша активнiсть не розсiється i Ви подбаєте про довготривалi перспективи — як для себе, так i для колективу. Друга половина тижня поставить бiльш серйознi питання, вирiшення яких може iстотно змiнити Ваш соцiальний статус. Сприятливi днi: 22, 27; несприятливi: 26.

Водолій (21.01-19.02)

Можливий творчий сплеск, успiх в торгiвлi, бiзнесi, спекулятивнiй дiяльностi, вдалi фiнансовi операцiї, заповзятливiсть. Успiхи в публiчних виступах, на сценi, у викладаннi. Ви яскравi i привабливi, помiтнi для протилежної статi. У коханнi суцiльнi успiхи, в цей час можна почати багато хороших справ. Творчi починання перспективнi. Можливе розпилювання енергiї на пристрастi, любовнi пригоди i задоволення. Може зав`язатися божевiльна любов. На вихiдних виникнуть складнощi у вiдносинах з дiтьми. Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 23.

Риби (20.02-20.03)

Цього тижня Вашi енергiя i рiшучiсть направленi на конструктивне рiшення багатьох задач. Здатнiсть динамiчного планування, координацiї дiй i заповзятливiсть у спiлкуваннi з колегами i дiловими партнерами допоможуть Вам. Вашi iнiцiативи будуть оцiненi гiдно. Хороший час для переговорiв, обговорення подальшої стратегiї роботи. Максимум контактiв, можливi вдалi дiловi поїздки. Перiод сприятливий для пiдписання недовгострокових контрактiв. Сприятливi днi: 24, 27; несприятливi: 26.