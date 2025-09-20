Будівлю колишньої дезстанції у Кременчуці продають

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1

Нині триває процедура подачі заяв на участь в аукціоні

Будівлю колишньої Кременчуцької міської дезінфекційної станції, що на вулиці Лікаря О. Богаєвського, 62, продають через аукціон. Стартова ціна лота — 2 971 гривня. Про це стало відомо з оголошення, що оприлюднили на майданчику Prozorro Sale 19 вересня.

Йдеться про нежитлове приміщення площею 1273 м². Замовником аукціону є регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях. Нині триває процедура подачі заяв на участь.