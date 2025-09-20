Будівлю колишньої дезстанції у Кременчуці продають

Будівлю колишньої Кременчуцької міської дезінфекційної станції, що на вулиці Лікаря О. Богаєвського, 62, продають через аукціон. Стартова ціна лота — 2 971 гривня. Про це стало відомо з оголошення, що оприлюднили на майданчику Prozorro Sale 19 вересня.
Йдеться про нежитлове приміщення площею 1273 м². Замовником аукціону є регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях. Нині триває процедура подачі заяв на участь.
Додамо, що у квітні цьогоріч будівлю міськдезстанції через аукціон здали в оренду строком на 5 років.
