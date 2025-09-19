На комунальний Центр підготовки населення до національного спротиву у Кременчуці виділятимуть понад 11 млн грн

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Війна

На комунальний Центр підготовки населення до національного спротиву у Кременчуці виділятимуть понад 11 млн грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 304

Центр «максимально широко» залучатиме людей до підготовки до спротиву. Місцеві жителі опановуватимуть загальновійськові знання, тактичну медицину, вчитимуть правила поводження зі зброєю тощо

Загальний обсяг фінансування нового комунальне підприємство «Центр підготовки населення до національного спротиву» складає 11,5 мільйона гривень. Ці кошти розподілятимуть протягом 2025-2027 років. Відповідну Програму підготовки жителів Кременчука до національного спротиву депутати ухвалили на сесії міської ради 19 вересня, сам проєкт рішення є у розпорядженні редакції. 

Як фінансуватиметься Центр: 

  • 2025 рік: 1,5 млн грн
  • 2026 рік: 5 млн грн
  • 2027 рік: 5 млн грн.

Відомо, що Центр «максимально широко» залучатиме людей до підготовки до спротиву. Місцеві жителі опановуватимуть загальновійськові знання, тактичну медицину, вчитимуть правила поводження зі зброєю тощо.

Що відомо про комунальне підприємство «Центр підготовки населення до національного спротиву»

22 серпня депутати Кременчуцької міської ради погодили створення нового комунального підприємства. Основна його мета — організація та здійснення заходів, спрямованих на підготовку жителів громади до національного спротиву, підвищення обороноздатності держави, підготовка громадян до дій в умовах воєнного часу. Статутний капітал підприємства — 100 тисяч гривень. 

Хто очолюватиме Центр

Кременчуцький підрядник, що опікувався багатьма місцевими проєктами, Сергій Галата оприлюднив декларацію про доходи і майно за 2024 рік як кандидат на посаду директора новоствореного КП. 

Сергій Галата — колишній військовий з початком повномасштабного наступу встав на захист країни. Проходив службу в 57 бригаді. Отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня. 

У Кременчуці був очільником партії Свобода в місті Кременчук. Брав участь у національно-визвольному русі, учасник Революції Гідності. Один з організаторів перших маршів вишиванок, маршів до дня народження Степана Бандери, Покрови та інших патріотичних заходів в місті.

Будівельна фірма «Будмонтажпроект-17» Сергія Галати і сам Галата неодноразово фігурував у кримінальних провадженнях. Підприємство з 2020 року заробляє виключно на держзакупівлях.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі планували створити такі центри ще торік у листопаді. Навесні цьогоріч Полтавська обласна рада обговорювала створення регіонального центру підготовки населення до національного спротиву.

1
Автор: Телеграф Джерело фото: koda.gov.ua
Теги: національний спротив
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх