На комунальний Центр підготовки населення до національного спротиву у Кременчуці виділятимуть понад 11 млн грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 304

Центр «максимально широко» залучатиме людей до підготовки до спротиву. Місцеві жителі опановуватимуть загальновійськові знання, тактичну медицину, вчитимуть правила поводження зі зброєю тощо

Загальний обсяг фінансування нового комунальне підприємство «Центр підготовки населення до національного спротиву» складає 11,5 мільйона гривень. Ці кошти розподілятимуть протягом 2025-2027 років. Відповідну Програму підготовки жителів Кременчука до національного спротиву депутати ухвалили на сесії міської ради 19 вересня, сам проєкт рішення є у розпорядженні редакції.

Як фінансуватиметься Центр:

2025 рік: 1,5 млн грн

2026 рік: 5 млн грн

2027 рік: 5 млн грн.

Відомо, що Центр «максимально широко» залучатиме людей до підготовки до спротиву. Місцеві жителі опановуватимуть загальновійськові знання, тактичну медицину, вчитимуть правила поводження зі зброєю тощо.

Що відомо про комунальне підприємство «Центр підготовки населення до національного спротиву»

22 серпня депутати Кременчуцької міської ради погодили створення нового комунального підприємства. Основна його мета — організація та здійснення заходів, спрямованих на підготовку жителів громади до національного спротиву, підвищення обороноздатності держави, підготовка громадян до дій в умовах воєнного часу. Статутний капітал підприємства — 100 тисяч гривень.

Хто очолюватиме Центр

Кременчуцький підрядник, що опікувався багатьма місцевими проєктами, Сергій Галата оприлюднив декларацію про доходи і майно за 2024 рік як кандидат на посаду директора новоствореного КП.

Сергій Галата — колишній військовий з початком повномасштабного наступу встав на захист країни. Проходив службу в 57 бригаді. Отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.

У Кременчуці був очільником партії Свобода в місті Кременчук. Брав участь у національно-визвольному русі, учасник Революції Гідності. Один з організаторів перших маршів вишиванок, маршів до дня народження Степана Бандери, Покрови та інших патріотичних заходів в місті.

Будівельна фірма «Будмонтажпроект-17» Сергія Галати і сам Галата неодноразово фігурував у кримінальних провадженнях. Підприємство з 2020 року заробляє виключно на держзакупівлях.