На Кременчуччині попрощалися із полеглим воїном Максимом Ковтуном

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 215

Сьогодні, 17 вересня, у Глобиному провели в останню путь захисника України Максима Ковтуна. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської громади.

Відомо, що боєць загинув 11 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Надія на Луганщині.

Народився захисник у Глобиному, навчався в місцевих школах № 4 і № 5, захоплювався спортом — паркуром і футболом. Після закінчення Кременчуцького ПТУ № 1 за спеціальністю автослюсар працював у Польщі. Утім, коли почалася війна, він повернувся додому, щоб стати на захист України.

8 червня 2025 року Максим добровільно вступив на військову службу. Був розвідником-оператором у складі військової частини. Побратими згадують його як сміливого й безстрашного воїна.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.