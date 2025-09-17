На Кременчуччині попрощалися із полеглим воїном Максимом Ковтуном

Сьогодні, 17 вересня, у Глобиному провели в останню путь захисника України Максима Ковтуна. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської громади.
Відомо, що боєць загинув 11 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Надія на Луганщині.
Народився захисник у Глобиному, навчався в місцевих школах № 4 і № 5, захоплювався спортом — паркуром і футболом. Після закінчення Кременчуцького ПТУ № 1 за спеціальністю автослюсар працював у Польщі. Утім, коли почалася війна, він повернувся додому, щоб стати на захист України.
8 червня 2025 року Максим добровільно вступив на військову службу. Був розвідником-оператором у складі військової частини. Побратими згадують його як сміливого й безстрашного воїна.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
