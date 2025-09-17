Кременчуківців кличуть на віртуальну екскурсію «Старими-новими вулицями міста» (афіша)

Кременчуківців і гостей міста кличуть цієї неділі на незвичну екскурсію — віртуальну подорож тролейбусними маршрутами № 5 та № 3Б. Захід організовують працівники міської публічної бібліотеки та краєзнавчого музею.

Кілька років тому музей започаткував транспортну екскурсію «Кременчук крізь вікна тролейбуса», яка мала великий попит серед мешканців і туристів. Нині провести її реально неможливо, тож організатори пропонують альтернативу — віртуальну версію.

Учасники зможуть «проїхати» знайомими маршрутами та побачити архітектурні й історичні пам’ятки, цікаві об’єкти природи та важливі місця нашого міста.

Подія відбудеться у неділю, 21 вересня, о 13.00 у бібліотеці-філії № 2 імені Павла Житецького за адресою вул. Соборна, 11.

Вхід на захід для відвідувачів вільний.