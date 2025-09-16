Кременчук планує укласти меморандум про співпрацю із містом Часів Яр, що на Донеччині

Кременчук допомагатиме місту у подоланні наслідків збройної аргесії РФ та підтримуватиме місцеве населення і внутрішньо переміщених осіб із Часового Яру

Кременчуцька громада планує укласти меморандум про співпрацю із містом Часів Яр на Донеччині. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради, винесеного на розгляд депутатів на найближчу сесію.

Підписання цього документу має відбутися у рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», який Кабінет Міністрів запровадив у січні 2025 року. Його мета — налагодити системну взаємодію між громадами для зміцнення єдності та стійкості у протистоянні наслідкам війни.

Меморандум між Кременчуцькою міськрадою та Часовоярською міською військовою адміністрацією передбачає такі напрями співпраці:

надання гуманітарної допомоги;

аварійно-відновлювальні роботи;

культурна, освітня та соціальна взаємодія;

підтримка внутрішньо переміщених осіб і місцевого населення Часового Яру.

У Кременчуцькій міськраді зазначають: така співпраця допоможе Часовому Яру у відновленні після наслідків війни та стане прикладом партнерства між громадами з тилу та прифронтових територій.

Рішення про підписання меморандуму мають ухвалити депутати на найближчому засіданні сесії.

Нагадаємо, у рамках програми «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Кременчук планував допомогти із відбудовою пошкодженого ліцею в Охтирці на Сумщині.