Кременчук, Надзвичайні новини, Україна, Світ

Робота в правоохоронних органах під час окупації: уродженця Кременчука звинувачують у співпраці з РФ

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 0

В ухвалі вказано, що чоловіка затримали ще у грудні 2022 року. Він провів під вартою понад 2,5 роки в Одеському слідчому ізоляторі. У липні 2025-го вніс заставу в розмірі понад 242 тис.грнн і вийшов із СІЗО

11 вересня Хаджибейський райсуд Одеси частково задовольнив клопотання прокурора щодо обвинуваченого у колабораційній діяльності за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про 60-річного уродженця Кременчука, який, за даними слідчих, добровільно обійняв посаду в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території в Херсонській області. Про це стало відомо з ухвали, Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

В ухвалі вказано, що чоловіка затримали ще у грудні 2022 року. Він провів під вартою понад 2,5 роки в Одеському слідчому ізоляторі. У липні 2025-го вніс заставу в розмірі понад 242 тис. грн і вийшов із СІЗО. Тоді ж на нього вже накладали обов’язки, строк дії яких закінчився 9 вересня.

Нова ухвала встановлює їх повторно ще на 60 днів — до 10 листопада 2025 року: 

  • прибувати за викликом до прокурора та суду;
  • не залишати населений пункт без дозволу;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • утримуватись від спілкування зі свідками.

Водночас вимогу прокурора здати закордонний паспорт суд відхилив. Обвинувачений пояснив, що ніколи не мав такого документа і не виїжджав за межі України.

Нагадаємо, 28 серпня Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок жінці, яка у соцмережах виправдовувала збройну агресію збройних сил РФ. 

Автор: Телеграф Джерело фото: svidomi.in.ua
Теги: колаборанти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

