Робота в правоохоронних органах під час окупації: уродженця Кременчука звинувачують у співпраці з РФ

11 вересня Хаджибейський райсуд Одеси частково задовольнив клопотання прокурора щодо обвинуваченого у колабораційній діяльності за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про 60-річного уродженця Кременчука, який, за даними слідчих, добровільно обійняв посаду в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території в Херсонській області. Про це стало відомо з ухвали, Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В ухвалі вказано, що чоловіка затримали ще у грудні 2022 року. Він провів під вартою понад 2,5 роки в Одеському слідчому ізоляторі. У липні 2025-го вніс заставу в розмірі понад 242 тис. грн і вийшов із СІЗО. Тоді ж на нього вже накладали обов’язки, строк дії яких закінчився 9 вересня.

Нова ухвала встановлює їх повторно ще на 60 днів — до 10 листопада 2025 року:

прибувати за викликом до прокурора та суду;

не залишати населений пункт без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватись від спілкування зі свідками.

Водночас вимогу прокурора здати закордонний паспорт суд відхилив. Обвинувачений пояснив, що ніколи не мав такого документа і не виїжджав за межі України.

