У Кременчуці відкриють завод для виробництва кріплень для євроколії — старт проєкту вже у жовтні

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 334

Україна також планує виробляти контактні проводи та експортувати деталі для європейської колії

У Кременчуці з’явиться завод із виробництва кріплень для залізничної євроколії, а також налагодять виготовлення контактних проводів для електрифікації залізниць. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій.

Проєкти реалізовуватимуть за підтримки уряду Швейцарії. Старт заплановано на жовтень 2025 року. На ці цілі вже виділено 76 млн швейцарських франків.

На зустрічі з послом Швейцарії Жаком Гербером також обговорили співпрацю з асоціацією Swissrail і залізничними компаніями цієї країни для розвитку української інфраструктури.

Зараз «Укрзалізниця» вже виготовляє рейкові накладки — деталі, які раніше випускала «Азовсталь». На початок вересня виробили 180 із запланованих 300 тонн, частину відправили на напрямок Чоп — Ужгород. У 2026 році УЗ планує повністю закрити потребу в 500 тонн, а в пікові періоди — до 1000 тонн.

У майбутньому ці деталі планують експортувати до країн Європи.

Нагадаємо, було оголошено про запуск 12 нових проєктів відбудови на суму понад 93 млн швейцарських франків. Крім Кременчука, проєкти охоплять і інші сфери: