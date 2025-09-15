Зупинилося серце захисника України з Кременчуччини Віталія Неборака

3-го вересня 2025 року, зупинилося серце захисника України Неборака Віталія Григоровича.

Воїн народився 25 листопада 1986 року в селі Манжелія Глобинської громади Кременчуцького району. Близько 15 років працював на Кременчуцькому колісному заводі.

У грудні 2023 року був призваний до лав Збройних Сил України. Боронив Україну на гарячих ділянках фронту, зокрема на Донеччині. Під Старомайорським отримав поранення, після якого пройшов важкий шлях лікування та реабілітації. Попри всі випробування, Віталій Григорович залишався справжнім оптимістом, завжди посміхався і вірив у краще.