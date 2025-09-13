Олена Шуляк
Кременчук, Спорт

Вихованці Кременчуцької виховної колонії зіграли товариський матч у волейбол із співробітниками окружної прокуратури

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 125

 

Цю зустріч, проведену напередодні Дня фізичної культури і спорту, назвали шляхом до єднання через спорт

У Кременчуцькій виховній колонії відбулося справжнє свято волейболу. На одному майданчику зустрілися дві команди — співробітників Кременчуцької окружної прокуратури та вихованців колонії. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Державна кримінально-виконавча служба України.

Зазначено, що цей спортивний захід став можливим завдяки ініціативі керівництва прокуратури та підтримці адміністрації колонії.

Відкрив турнір керівник окружної прокуратури Олег Балаєв, який у своєму вступному слові підкреслив важливість спорту для молоді та побажав учасникам успіхів.

 

— Упродовж двох годин на майданчику панували азарт, командний дух і справжня спортивна боротьба. Глядачі активно підтримували своїх фаворитів, а сама гра подарувала всім заряд позитивних емоцій і гарного настрою, — йдеться у повідомленні.

 

У товариському матчі перемогу здобула команда вихованців колонії, яка продемонструвала більшу злагодженість та майстерність. На згадку про турнір юні спортсмени отримали від гостей нові волейбольні м’ячі.

 

— Цей матч став прикладом того, як спорт здатний об’єднувати та руйнувати бар’єри. Він виховує лідерські якості, зміцнює командний дух та формує прагнення до здорового способу життя, — зазначили у повідомленні та побажали спортсменам нових перемог на спортивних майданчиках.

 

Зазначимо, що цей товариський волейбольний матч провели напередодні Дня фізичної культури і спорту, який щороку відзначають в Україні у другу суботу вересня.

Автор: Віктор Крук Джерело фото: Державна кримінально-виконавча служба України
Теги: Кременчук виховна колонія прокуратура матч волейбол
Вверх