Вихованці Кременчуцької виховної колонії зіграли товариський матч у волейбол із співробітниками окружної прокуратури

Цю зустріч, проведену напередодні Дня фізичної культури і спорту, назвали шляхом до єднання через спорт
У Кременчуцькій виховній колонії відбулося справжнє свято волейболу. На одному майданчику зустрілися дві команди — співробітників Кременчуцької окружної прокуратури та вихованців колонії. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Державна кримінально-виконавча служба України.
Зазначено, що цей спортивний захід став можливим завдяки ініціативі керівництва прокуратури та підтримці адміністрації колонії.
Відкрив турнір керівник окружної прокуратури Олег Балаєв, який у своєму вступному слові підкреслив важливість спорту для молоді та побажав учасникам успіхів.
У товариському матчі перемогу здобула команда вихованців колонії, яка продемонструвала більшу злагодженість та майстерність. На згадку про турнір юні спортсмени отримали від гостей нові волейбольні м’ячі.
Зазначимо, що цей товариський волейбольний матч провели напередодні Дня фізичної культури і спорту, який щороку відзначають в Україні у другу суботу вересня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.