Вихованці Кременчуцької виховної колонії зіграли товариський матч у волейбол із співробітниками окружної прокуратури

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 125

Цю зустріч, проведену напередодні Дня фізичної культури і спорту, назвали шляхом до єднання через спорт

У Кременчуцькій виховній колонії відбулося справжнє свято волейболу. На одному майданчику зустрілися дві команди — співробітників Кременчуцької окружної прокуратури та вихованців колонії. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Державна кримінально-виконавча служба України.

Зазначено, що цей спортивний захід став можливим завдяки ініціативі керівництва прокуратури та підтримці адміністрації колонії.

Відкрив турнір керівник окружної прокуратури Олег Балаєв, який у своєму вступному слові підкреслив важливість спорту для молоді та побажав учасникам успіхів.

— Упродовж двох годин на майданчику панували азарт, командний дух і справжня спортивна боротьба. Глядачі активно підтримували своїх фаворитів, а сама гра подарувала всім заряд позитивних емоцій і гарного настрою, — йдеться у повідомленні.

У товариському матчі перемогу здобула команда вихованців колонії, яка продемонструвала більшу злагодженість та майстерність. На згадку про турнір юні спортсмени отримали від гостей нові волейбольні м’ячі.

— Цей матч став прикладом того, як спорт здатний об’єднувати та руйнувати бар’єри. Він виховує лідерські якості, зміцнює командний дух та формує прагнення до здорового способу життя, — зазначили у повідомленні та побажали спортсменам нових перемог на спортивних майданчиках.

Зазначимо, що цей товариський волейбольний матч провели напередодні Дня фізичної культури і спорту, який щороку відзначають в Україні у другу суботу вересня.