«Тато пішов захищати Україну в перші дні війни»: у Кременчуці родинам трьох загиблих Героїв передали їх нагороди

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 482

У Оксани Ковкрик, яка прийшла отримати орден свого загиблого чоловіка, наразі Україну захищає її 28-річний син

Сьогодні, 12 вересня, у приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації родинам трьох загиблих захисників України вручили їх бойові нагороди. Полеглі Герої були нагороджені посмертно указами Президента України та наказом Головнокомандувача ЗСУ за військову доблесть, мужність та хоробрість, проявлені у боях під час захисту українського народу.

Державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців передали очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та представник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Тарас Саражин.

Згідно з Указом Президента України від 23 липня 2025 року № 541 орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) нагороджено молодшого сержанта Петраченка Андрія Івановича. Бойову нагороду передали батькам полеглого Героя.

Згідно з Указом Президента України від 30 травня 2025 року № 358 орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) нагороджено солдата Ковкрака Олександра Чеславовича. Бойову нагороду передали дружині полеглого Героя.

Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 2 липня 2025 року № 494 «Комбатанським Хрестом» (посмертно) нагороджено солдата Підорина Олександра Володимировича. Бойову нагороду передали дочці полеглого Героя.

Олександр Аленін висловив співчуття родинам загиблих Героїв та запевнив, що для них завжди буде всебічна підтримка та допомога.

— Захищаючи Україну вони віддали найдорожче, що у них було — своє життя. Вони назавжди вписали свої імена в історію нашої держави. Ми схиляємо перед ним голови. Вічна пам’ять! — сказав керівник Кременчуцької РВА.

Начальниця групи морально-психологічного забезпечення Кременчуцького районного ТЦК та СП Любов Телятник пропонувала рідним загиблих у будь-який момент звертатися за допомогою.

Після передачі нагород про своїх рідних розповіли дружина та дочка загиблих Героїв.

Про свого чоловіка — Олександра Ковкрака, журналістам розповіла його дружина пані Оксана.

— Олександр провоював 6 років — це з 2014-го. Він був дуже світлою і чистою людиною. Завжди перший, завжди безвідмовний. Він був водієм — в любу точку, в любий час… Ми з ним прожили 29 років. У нас двоє дітей. Синові 28 років — він теж військовий, а дочці — 17, — розповіла дружина Героя.

Про свого батька — Олександра Підорина, розповіла його дочка Марія.

— Тато був веселим, радісним, був готовий завжди прийти на допомогу іншим. Працював на КНПЗ. Захищати Україну він пішов добровільно у перші дні повномасштабної війни, — згадала про батька його дочка.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!

