У Полтавському обласному ТЦК рішуче засудили прояви корупції, що перешкоджають мобілізації, які викрило СБУ

До Полтавського обласного ТЦК та СП не надходила інформація про встановлення причетності посадових осіб ТЦК до цієї справи
Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви корупційних діянь, що перешкоджають мобілізаційним заходам. Про це заявили на офіційній сторінці ТЦК у Facebook та нагадали, що співробітники СБУ «взяли на гарячому» лікаря ВЛК, що проводив огляд військовозобов’язаних в одному з відділів Кременчуцького районного ТЦК та СП. Полтавському обласному ТЦК ця інформація стала відомо з повідомлення пресслужби СБУ.
У Полтавському обласному ТЦК та СП також зазначили, що до них не надходила інформація про встановлення причетності до цієї справи посадових осіб ТЦК.
У Полтавському обласному ТЦК закликають усіх, кому стало відомо про корупцію, або ж лікарі ВЛК чи посадові особи ТЦК та СП пропонують «допомогти за гроші», відразу повідомляй на гарячу лінію Полтавського обласного ТЦК та СП (0 800 502 992) або до правоохоронних органів.
А також нагадують, що НАЗК розробило та презентувало гайд для викривачів корупції — електронний посібник, у якому в доступній та зрозумілій формі роз’яснюється, хто такий викривач, які права та гарантії захисту він має, як підготувати повідомлення про корупцію та обрати канал.
Нагадаємо, сьогодні пресслужба СБУ та Нацполіції повідомили, що затримано члена ВЛК одного з відділів Кременчуцького районного ТЦК та СП після отримання ним 5 000 $ хабаря. За ці гроші він обіцяв «оформити» дружині військовозобов’язаного другу групу інвалідності, що дало б чоловікові відстрочку від мобілізації. Під час обшуків у підозрюваного було вилучено понад 80 000 $, 3 000 € та пів мільйона гривень. Посадовцю повідомлено про підозру за ч.3 ст. 369-2 ККУ та обрано запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у 242 тис. грн. Наразі тривають слідчі дії.
