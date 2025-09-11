У Полтавському обласному ТЦК рішуче засудили прояви корупції, що перешкоджають мобілізації, які викрило СБУ

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 226

До Полтавського обласного ТЦК та СП не надходила інформація про встановлення причетності посадових осіб ТЦК до цієї справи

Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви корупційних діянь, що перешкоджають мобілізаційним заходам. Про це заявили на офіційній сторінці ТЦК у Facebook та нагадали, що співробітники СБУ «взяли на гарячому» лікаря ВЛК, що проводив огляд військовозобов’язаних в одному з відділів Кременчуцького районного ТЦК та СП. Полтавському обласному ТЦК ця інформація стала відомо з повідомлення пресслужби СБУ.

— У ході обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнову бухгалтерію та понад 3,8 млн в гривневому еквіваленті, отриманих незаконним шляхом. Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна — йдеться у заяві обласного ТЦК.

У Полтавському обласному ТЦК та СП також зазначили, що до них не надходила інформація про встановлення причетності до цієї справи посадових осіб ТЦК.

— Відсутня також інформація про причетність посадових осіб ТЦК та СП і в ухвалі суду, яка є у вільному доступі. Підозрюваному (лікарю КНП «Козельщинська центральна лікарня») обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та призначили заставу у розмірі понад 240 тисяч гривень, — зауважили в обласному ТЦК.

У Полтавському обласному ТЦК закликають усіх, кому стало відомо про корупцію, або ж лікарі ВЛК чи посадові особи ТЦК та СП пропонують «допомогти за гроші», відразу повідомляй на гарячу лінію Полтавського обласного ТЦК та СП (0 800 502 992) або до правоохоронних органів.

А також нагадують, що НАЗК розробило та презентувало гайд для викривачів корупції — електронний посібник, у якому в доступній та зрозумілій формі роз’яснюється, хто такий викривач, які права та гарантії захисту він має, як підготувати повідомлення про корупцію та обрати канал.

— Заохочуємо громадян до активної участі у викритті корупційних порушень, що є важливим компонентом функціонування антикорупційної системи, — резюмували у повідомленні Полтавського ОТЦК по факту викриття корупції у ВЛК на території Кременчуцького району.

Нагадаємо, сьогодні пресслужба СБУ та Нацполіції повідомили, що затримано члена ВЛК одного з відділів Кременчуцького районного ТЦК та СП після отримання ним 5 000 $ хабаря. За ці гроші він обіцяв «оформити» дружині військовозобов’язаного другу групу інвалідності, що дало б чоловікові відстрочку від мобілізації. Під час обшуків у підозрюваного було вилучено понад 80 000 $, 3 000 € та пів мільйона гривень. Посадовцю повідомлено про підозру за ч.3 ст. 369-2 ККУ та обрано запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у 242 тис. грн. Наразі тривають слідчі дії.