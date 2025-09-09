У серпні в Кременчуці склали 23 адмінпротокола за фактом домашнього насильства — патрульна поліція

Протягом минулого місяця патрульні склали 23 адміністративні протоколи за фактом вчинення домашнього насильства та винесли 25 термінових заборонних приписів. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
У кожному з випадків кривднику заборонено в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.
В патрульній поліції пояснили, що таке терміновий заборонний припис. Це спеціальний захід, який дозволяє:
Такий припис діє до 10 діб і дає можливість постраждалій особі отримати додаткову допомогу та підтримку.
