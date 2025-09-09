Олена Шуляк
Кременчук, Надзвичайні новини

У серпні в Кременчуці склали 23 адмінпротокола за фактом домашнього насильства — патрульна поліція

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 70

 

Патрульні також винесли 25 термінових заборонних приписів для кривдників

Протягом минулого місяця патрульні склали 23 адміністративні протоколи за фактом вчинення домашнього насильства та винесли 25 термінових заборонних приписів. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

У кожному з випадків кривднику заборонено в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

— Домашнє насильство може мати різні форми: психологічне, фізичне, економічне або сексуальне — і, зазвичай, воно не припиняється саме по собі. Мовчання лише дозволяє кривднику продовжувати свої дії, — зазначають правоохоронці.

В патрульній поліції пояснили, що таке терміновий заборонний припис. Це спеціальний захід, який дозволяє:

  • заборонити кривднику перебувати в одній квартирі з постраждалою особою;
  • обмежити його наближення до постраждалої особи;
  • заборонити будь-який контакт із постраждалою.

Такий припис діє до 10 діб і дає можливість постраждалій особі отримати додаткову допомогу та підтримку.

— Якщо ви стали свідком або жертвою насильства — не мовчіть! Телефонуйте 102! — закликають правоохоронці.

Нагадаю, учора ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 23-х п’яних водіїв та затримала 19 правопорушників.

Ми також повідомляли, що протягом серпня патрульна поліція Кременчука виявила на дорогах району 101 п’яного водія.

Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук домашнє насильство патрульна поліція
