Вихованець МФК «Кремінь» Назар Волошин дебютував за збірну України

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 242

Вже завтра, 9 вересня, національна збірна України проведе другий поєдинок відбору до чемпіонату світу-2026. Суперником команди Сергія Реброва стане Азербайджан. Початок матчу о 19.00 за київським часом

Вихованець міського футбольного клубу «Кремінь» Назар Волошин дебютував за збірну України. «Синьо-жовті», 5 вересня, зіграли з Францією у першому матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Матч відбувся у Польщі на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав». На 87 хвилині Назар Волошин вийшов на поле замість Олександра Зінченка.

Перші тренери Олександр Зозуля та Леонід Диндіков зауважили, що Назар з дитинства був швидкісним, не любив програвати. Хлопець вирізнявся своєю швидкістю, імпульсивністю, й попри те, що був найменшим у групі був цілеспрямованим та рішучим.

Варто відзначити, що головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав півзахисника київського «Динамо» Назара Волошина на стартові матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції та Азербайджану. 22-річного хавбека перевели з резервного списку до основного.

Збірна України стартувала з поразки від Франції

Стартовий тиск гостей призвів до швидкого голу. Уже на 10-й хвилині французи розіграли вертикальну комбінацію: Олісе отримав зручний пас від Барколя і переграв Трубіна — 0:1. До перерви ігровою перевагою володіли трикольорові, які загалом завдали дев'ятьох ударів та виконали три кутові, проте Трубін діяв безпомилково.

Збірна України намагалася створювати моменти в контратаках, а також після стандартних положень. Втім, жоден із двох кутових, виконаних у першій половині, результату не приніс.

На початку другого тайму збірна України активніше заграла на половині поля суперника. Флангові гравці мінялися місцями, заплутуючи захисників. Саме на лівому фланзі виникла перша по-справжньому гольова комбінація: Зубков п’ятою віддав передачу на Зінченка, а той виконав навіс. Довбик пробивав головою на виконання — м’яч по дузі летів у дальній кут, але Конате встиг винести його з лінії воріт.

А вже за хвилину після стандарту від Судакова мав забивати Забарний: він головою підправив м’яч у ворота, проте той влучив у штангу!

У французів близькими до успіху були Дембеле (його удар упритул відбив Трубін) та Барколя (пробив вище воріт). А на 82-й хвилині своє вагоме слово сказав капітан триколірних Кіліан Мбаппе: скориставшись вертикальною передачею зі своєї половини поля, він змістився праворуч і точно пробив у кут — 0:2. Цей рахунок зберігся до фінального свистка. Збірна України розпочинає відбір із поразки.

Відбір ЧС-2026. Група D

Україна — Франція — 0:2 (0:1)

Голи: Олісе 10, Мбаппе 82

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко (к), Зінченко (Волошин, 87), Калюжний, Зубков (Назаренко, 76), Ярмолюк (Очеретько, 82), Судаков (Бондаренко, 82), Гуцуляк, Довбик (Ванат, 76). Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Шапаренко, Михайліченко. Тренер: Сергій Ребров

Франція: Меньян, Кунде, Конате (Густо, 90+2), Упамекано, Дінь, Коне, Чуамені, Барколя (Рабьо, 76), Олісе (Акліуш, 90+2), Дуе (Дембеле, 46, Екітіке, 81), Мбаппе (к). Запасні: Самба, Шевальє, Павар, К.Тюрам, М.Тюрам, Л.Ернандес, Т.Ернандес. Тренер: Дідьє Дешам

Сергій Ребров: «Вдалося створити кілька моментів, але проти такої сильної збірної важливо завершувати атаки»

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров після матчу відбору ЧС-2026 із Францією у Вроцлаві (0:2) відповів на запитання журналістів на пресконференції.

— Сергію Станіславовичу, другий тайм у виконанні збірної України був набагато кращим за перший. Внаслідок чого в перерві вдалося покращити гру?

— У першому таймі ми теж непогано грали, хоча більше оборонялися. Ми доходили до останньої зони, але майже не було ударів, не було завершення. В другому таймі додали в цьому компоненті. Але і Франція грала вже по рахунку і так не пресингувала, як до перерви. Дали нам більше контролювати м'яч. Нам вдалося створити кілька моментів, але у футболі важливо завершувати атаки. Коли граєш проти такої сильної команди й не реалізовуєш моменти, то програєш.

— Іван Калюжний — єдиний гравець півзахисту, який провів увесь матч. У чому полягала ідея не змінювати його навіть за рахунку 0:2? І якщо він не буде готовий зіграти з Азербайджаном, хто може вийти на його позицію?

— Я не вважаю, що Калюжний у нас єдиний гравець на цю позицію. Є Очеретько, який грає на цій позиції в «Шахтарі».

— Перед матчем ви закликали українську громаду у Вроцлаві підтримати збірну. Як зараз оцінюєте підтримку вболівальників?

— Ви самі все бачили, я дуже вдячний уболівальникам. Вони дійсно створили атмосферу, гравці це відчували. Дуже вдячний усім уболівальникам, хто прийшов сьогодні. Це натхнення передавалося гравцям. Ми грали проти збірної Франції, було важко. Але гравці віддали всі сили завдяки тому, що була така підтримка.

Ми вчетверте граємо у Вроцлаві й кожного разу підтримка тут неймовірна.

— Чи задоволені ви грою пари Ярмолюк—Судаков?

— Напевно, ви бачили, що ми грали за схемою 4-2-3-1. Я задоволений усіма гравцями, навіть попри те, що ми створили не так багато моментів. Але всі працювали на оборону — і Жора Судаков, і Калюжний, і Ярмолюк. Єгора замінили, тому що я бачив багато матчів «Брентфорда», де його також знімали наприкінці гри: він завжди виконує дуже великий обсяг роботи. Нам він дуже потрібен на наступну гру.

