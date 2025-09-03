Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 4 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Героїв України, 25, 27, 31, 35, 37, 39
просп. Лесі Українки, 39А, 62
вул. Героїв України, 31, 33.
вул. Марусі Чурай, 3-18
пров. Чорнобаївський, 1-40.
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Полковника Оксанченка, 2-22
просп. Полтавський, 87-157
вул. Кагамлицька, 40/23-42/22
пров. Північний, 4
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
пров. Сиваський, 4-21
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30
пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28
вул. Махоркова, 4-20
вул. Небесної Сотні, 66/1-98
вул. Новоселівська, 1/25-10
вул. Ромаданівська, 10
вул. Тараса Шевченка, 76-105/14
пров. Щемилівський, 3-28
вул. Євгена Коновальця, 2/33
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
проїзд 2-й Ягідний, 2
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Вільної України, 17/2-40
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
пров. Ягідний, 2-39
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Марка Вовчка, 2-28
просп. Полтавський, 221-241
вул. Ананія Размислова, 3-34А
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кохнівська, 44-62
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Межовий, 1-30
вул. Салганна, 4-65
вул. Господарська, 1-38
пров. Господарський, 3-10
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Івана Багряного, 3-21
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Нижня, 1-28
вул. Щаслива, 33
пров. Шосейний, 10
вул. Олексія Древаля, 2, 4/2, 7
пр. Петрівський, 3
просп. Свободи, 93-164
квт. 274, 1-9
просп. Полтавський, 2-9
вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28
просп. Полтавський, 176-243
пров. Василя Барки, 6-22
вул. Василя Барки, 4, 14/2
вул. Володимира Винниченка, 3-20А
вул. Козацька, 15/22, 17/9
вул. Романа Шухевича, 5
вул. Давида Кострова, 74А-79
вул. Великокохнівська, 2/2
пров. Великокохнівський, 1-15
вул. Олексія Древаля, 128/1-130А.
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Подовжня, 3-17
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
пров. Уласа Самчука, 18-32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3-23.
проїзд 1-й Індустріальний, 2-4
проїзд 2-й Індустріальний, 3, 4
проїзд 3-й Індустріальний, 3, 4
пров. 4-й Індустріальний, 6-8
проїзд 4-й Індустріальний, 3, 4
вул. Індустріальна, 49-91
пров. Індустріальний, 29/5-33/5
вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28
вул. Кобзарська, 21/15
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Ракетна, 1-18
вул. Хімічна, 2Б, 19-37.
пров. Веселий, 10
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
вул. Європейська, 60А
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
м. Кременчук: вул. Київська, 64-121; вул. Ярова, 1, 3, 5
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
