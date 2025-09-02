Патріот України до останньої краплі крові: у Кременчуці провели в останню путь бійця бригади НГУ «Азов» Вадіма Бахмутенка

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 172

На захист України військовослужбовець став ще за часів АТО у 2015 році і майже третину свого життя присвятив війську

Сьогодні, 2 вересня, у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Батьківщину бійцем бригади Національної гвардії України Вадімом Бахмутенком на псевдо «Вадос». Народився захисник 12 квітня 1993 року. За словами рідних, навчався у гімназіях № 6 та № 9, а далі освіту здобував у ВПУ № 7. І майже третину свого життя присвятив захисту Батьківщини.

Провести в останню путь Вадіма зібралися багато людей — його рідні та близькі, знайомі, друзі. Приїхали попрощатися із «Вадосом» і його бойові побратими та представники бригади.

Боєць на псевдо «Мажор» служив разом із загиблим від початку повномасштабного вторгнення.

— Нас спочатку викликали на блокаду Маріуполя, а вже потім із піхоти разом потрапили у танковий батальйон, — розповідає захисник.

За словами «Мажора», Вадім був щирим, добрим та відважним — хорошим другом та надійним побратимом.

— Він ніколи не боявся і завжи впевнено йшов на усі завдання. Це справжній герой, який віддав своє життя за нашу Батьківщину. У нього був гідний життєвий шлях. Тільки шкода, що такий короткий, — ділиться чоловік.

Наостанок «Мажор» додає: у побратима були усі ті якості, які й мають бути у справжнього воїна — сила духу, принциповість, упертість у чесність, але при цьому й доброта.

Розповіли про Вадіма і його рідні — тітка Тетяна та рідний брат Анатолій, теж військовослужбовець.

— Він пішов воювати із самого початку, не у 2022 році, а з початку війни, — розповідає Анатолій. — 10 років воював.

— Він був справжнім патріотом України, любив її до останньої краплі своєї крові. І віддав за це своє життя. Оце він і є справжній герой, — говорить Тетяна.

Жінка пригадує: у дитинстві Вадім був тихим і скромним, трохи навіть замкнутим, ніюи вовченя. А виріс справжнім вовком.

— Якщо врахувати те, що йому 32 роки, і більше 10 років він воював, то ви ж зрозумієте, що він був військовий. Він — справжній військовий, герой, патріот. Коли почалася війна, він говорив, що він не може сидіти, склавши руки. В нього була вже маленька дочка Злата. Він сказав: я маю захищати свою землю і свою сім’ю, свою дитину, — додає Тетяна.

Загинув Вадім «Вадос» Бахмутенко 20 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України на Торецькому напрямку на Донеччині.

У полеглого воїна лишилася велика родина — мати, брати і сестри, тітка, троє дітей, цивільна дружина. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника із почестями на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України.