Патріот України до останньої краплі крові: у Кременчуці провели в останню путь бійця бригади НГУ «Азов» Вадіма Бахмутенка

ГО "Захист держави"
29 серпня у полтавському офісі ГО «Захист держави» відбулася панельна дискусія, присвячена антикорупційній боротьбі в області.
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Патріот України до останньої краплі крові: у Кременчуці провели в останню путь бійця бригади НГУ «Азов» Вадіма Бахмутенка

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 172

 

На захист України військовослужбовець став ще за часів АТО у 2015 році і майже третину свого життя присвятив війську

Сьогодні, 2 вересня, у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Батьківщину бійцем бригади Національної гвардії України Вадімом Бахмутенком на псевдо «Вадос». Народився захисник 12 квітня 1993 року. За словами рідних, навчався у гімназіях № 6 та № 9, а далі освіту здобував у ВПУ № 7. І майже третину свого життя присвятив захисту Батьківщини.

 

Провести в останню путь Вадіма зібралися багато людей — його рідні та близькі, знайомі, друзі. Приїхали попрощатися із «Вадосом» і його бойові побратими та представники бригади.

Боєць на псевдо «Мажор» служив разом із загиблим від початку повномасштабного вторгнення. 

— Нас спочатку викликали на блокаду Маріуполя, а вже потім із піхоти разом потрапили у танковий батальйон, — розповідає захисник.

 

За словами «Мажора», Вадім був щирим, добрим та відважним — хорошим другом та надійним побратимом.

— Він ніколи не боявся і завжи впевнено йшов на усі завдання. Це справжній герой, який віддав своє життя за нашу Батьківщину. У нього був гідний життєвий шлях. Тільки шкода, що такий короткий, — ділиться чоловік.

 

Наостанок «Мажор» додає: у побратима були усі ті якості, які й мають бути у справжнього воїна — сила духу, принциповість, упертість у чесність, але при цьому й доброта.

Розповіли про Вадіма і його рідні — тітка Тетяна та рідний брат Анатолій, теж військовослужбовець.

 

— Він пішов воювати із самого початку, не у 2022 році, а з початку війни, — розповідає Анатолій. — 10 років воював.
— Він був справжнім патріотом України, любив її до останньої краплі своєї крові. І віддав за це своє життя. Оце він і є справжній герой, — говорить Тетяна.

Жінка пригадує: у дитинстві Вадім був тихим і скромним, трохи навіть замкнутим, ніюи вовченя. А виріс справжнім вовком.

 

— Якщо врахувати те, що йому 32 роки, і більше 10 років він воював, то ви ж зрозумієте, що він був військовий. Він — справжній військовий, герой, патріот. Коли почалася війна, він говорив, що він не може сидіти, склавши руки. В нього була вже маленька дочка Злата. Він сказав: я маю захищати свою землю і свою сім’ю, свою дитину, — додає Тетяна.

Загинув Вадім «Вадос» Бахмутенко 20 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України на Торецькому напрямку на Донеччині.

У полеглого воїна лишилася велика родина — мати, брати і сестри, тітка, троє дітей, цивільна дружина. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника із почестями на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.


1
Автор: Яна Гудзь
Теги: Прощання поховання загиблий війна воїни світла бригада НГУ Азов
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх