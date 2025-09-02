Патріот України до останньої краплі крові: у Кременчуці провели в останню путь бійця бригади НГУ «Азов» Вадіма Бахмутенка

На захист України військовослужбовець став ще за часів АТО у 2015 році і майже третину свого життя присвятив війську
Сьогодні, 2 вересня, у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Батьківщину бійцем бригади Національної гвардії України Вадімом Бахмутенком на псевдо «Вадос». Народився захисник 12 квітня 1993 року. За словами рідних, навчався у гімназіях № 6 та № 9, а далі освіту здобував у ВПУ № 7. І майже третину свого життя присвятив захисту Батьківщини.
Провести в останню путь Вадіма зібралися багато людей — його рідні та близькі, знайомі, друзі. Приїхали попрощатися із «Вадосом» і його бойові побратими та представники бригади.
Боєць на псевдо «Мажор» служив разом із загиблим від початку повномасштабного вторгнення.
За словами «Мажора», Вадім був щирим, добрим та відважним — хорошим другом та надійним побратимом.
Наостанок «Мажор» додає: у побратима були усі ті якості, які й мають бути у справжнього воїна — сила духу, принциповість, упертість у чесність, але при цьому й доброта.
Розповіли про Вадіма і його рідні — тітка Тетяна та рідний брат Анатолій, теж військовослужбовець.
Жінка пригадує: у дитинстві Вадім був тихим і скромним, трохи навіть замкнутим, ніюи вовченя. А виріс справжнім вовком.
Загинув Вадім «Вадос» Бахмутенко 20 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України на Торецькому напрямку на Донеччині.
У полеглого воїна лишилася велика родина — мати, брати і сестри, тітка, троє дітей, цивільна дружина. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника із почестями на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.
