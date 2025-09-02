У Кременчуці біля річкового вокзалу гуляв лелека

Не вперше у Кременчуці мешканці міста спостерігають, як в районі річ вокзалу по набережній гуляє лелека. Зазвичай рибалки годують його свіжою рибкою. Сьогодні лелека вийшов на зупинку тролейбусу й охоче спілкувався з перехожими.

Місцеві мешканки, які гуляють зранку й називають себе «Ранні пташки», підгодовували лелеку фруктами.

Деякі перехожі пригощали чіпсами. Проте, орнітологи зазначають, що це небезпечно для птахів. Чіпси шкідливі для їхньої травної системи та не містять необхідних поживних речовин. Лелеки потребують білкової їжі, такої як риба, м'ясо (несолоне!), комахи, жаби або миші. Чіпси є неприродною, високосолоною та жирною їжею, яка може спричинити різні проблеми зі здоров'ям.

Тому, якщо ви зустріли лелеку й хочете його пригостити, дайте невеликий шматочок несолоного сиру, трошки курячого м’яса, рибку або зловіть цвіркуна.

За смаколик, що відповідає природному раціону, лелека скаже вам «спасибі».