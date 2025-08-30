Де у Кременчуці у неділю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У неділю, 31 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29,33
вул. Київська, 64-121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1,3,5
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
