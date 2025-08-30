Де у Кременчуці у неділю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 184

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 31 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00: вул. Академіка Герасимовича, 171

вул. Горліс-Горського, 3-10

вул. Європейська, 60А

вул. Івана Франка, 29,33

вул. Київська, 64-121

вул. Перекопська, 40

вул. Ярова, 1,3,5

пров. Веселий, 10

просп. Полтавський, 277-281

с. Мала Кохнівка

с. Потоки

с. Придніпрянське

с. Соснівка

туп. Урожайний, 2

