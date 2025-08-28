У Кременчуці медики все ще не радять купатися на двох пляжах через забруднення води

Перевищення мікробіологічних показників зафіксували на центральному пляжі Дніпра та в районі парку «Кагамлицький»

Медики все ще не радять купатися на пляжах Дніпра та Сухого Кагамлика у межах міста: у воді зберігається перевищення забруднювачів. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Так, за даними фахівців, на пляжі Дніпра індекс лактозо-позитивної кишкової палички сягнув 240 тис. при допустимому показнику 10 тис. У річці Сухий Кагамлик (пляж «Кагамлицький») зафіксовано 50 тис. на початку пляжу та 95 тис. у кінці.

При цьому кишкові ентерококи та E.coli у зразках не виявлені.

Санітарні лікарі рекомендують запровадити обмеження на купання на цих пляжах і утриматися від відпочинку у невстановлених місцях, щоб уникнути ризику інфекційних захворювань.

