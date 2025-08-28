Був налаштований дійти до перемоги: у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою старшого солдата Антона Бордюга

ГО "Захист держави"
Ветерани мають право навчати дітей захищати Україну!
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Був налаштований дійти до перемоги: у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою старшого солдата Антона Бордюга

Сьогодні, 12:51 Переглядів: 0

 

На прощання з Антоном майже всі несли жовті троянди — квіти, які чоловік дарував мамі та сестрі

Сьогодні, 28 серпня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника старшого солдата Антона Бордюга. Народився військовослужбовець 26 квітня 1988 року у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 12, далі освіту здобував у професійно-технічному училищі № 2. Працював експедитором на ТОВ «Алексіс». 

 

Провести в останню путь захисника зібралися багато людей — рідні, знайомі, однокласники, сусіди. Усі, хто знав Антона, прийшли віддати йому останню шану та подякувати за захист Батьківщини.

Більшість присутніх принесли із собою жовті троянди — квіти, які Антон дарував мамі та сестрі. Про це писала на своїй сторінці сестра загиблого, кременчуцька волонтерка Наталія.

Антонеско любив жовті троянди, і нам з мамою їх часто дарував. я знаю, що ми могли не дочекатись цієї зустрічі, тому до останнього подиху буду вдячна великій людині. людині з такою честю і гідністю, яких дуже багатьом з нас не вистачає, — написала жінка.

 

Віктор Олександрович знав Антона із самого дитинства — працював разом із його батьком, разом отримали від підприємства квартири, тож стали сусідами.

— Одним словом: він герой. Не ховався ніде, як треба було стати на захист держави — він і пішов. Він добрий був, дуже добрий. Недавно приходив у відпустку, ми з ним на лавці сиділи, говорили. Такий він щирий був завжди. Ніколи не скаржився ні на що, а завжди був веселий і налаштований дійти до перемоги, — розповідає чоловік.

 

Віктор додає: батька Антона не стало, лишилися мати й сестра.

— Він справжній герой, я ним пишаюся і низько вклоняюся йому. Хай земля йому буде пухом, — додає чоловік.

Прийшли провести Антона в останню путь і його однокласники, серед них — Наталія та Сергій. З Антоном в одному класі вони навчалися з першого до дев’ятого класу.

— Він був доброю людиною, дуже веселою. Справжня душа компанії, — ділиться Наталія.

 

— Він завжди міг підставити своє дружнє плече однокласникам, завжди допомогти у всьому. Шкода, що у нього доля так склалася, що він загинув на цій війні. Після випуску ми спілкувалися мало, але хотілося б більше, — додає Сергій.

 

До лав Збройних сил України Антона Бордюга мобілізували 21 липня 2023 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман». Служив на посаді стрільця у стрілецькому відділенні.

— Загинув 2 серпня 2025 року поблизу села Мілове на Харківщині. Світла пам’ять полеглому захиснику, — додає «Лиман».

 

У полеглого захисника лишилися мати та сестра. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Антона Бордюга на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання загиблий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх