Був налаштований дійти до перемоги: у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою старшого солдата Антона Бордюга

На прощання з Антоном майже всі несли жовті троянди — квіти, які чоловік дарував мамі та сестрі

Сьогодні, 28 серпня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника старшого солдата Антона Бордюга. Народився військовослужбовець 26 квітня 1988 року у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 12, далі освіту здобував у професійно-технічному училищі № 2. Працював експедитором на ТОВ «Алексіс».

Провести в останню путь захисника зібралися багато людей — рідні, знайомі, однокласники, сусіди. Усі, хто знав Антона, прийшли віддати йому останню шану та подякувати за захист Батьківщини.

Більшість присутніх принесли із собою жовті троянди — квіти, які Антон дарував мамі та сестрі. Про це писала на своїй сторінці сестра загиблого, кременчуцька волонтерка Наталія.

Антонеско любив жовті троянди, і нам з мамою їх часто дарував. я знаю, що ми могли не дочекатись цієї зустрічі, тому до останнього подиху буду вдячна великій людині. людині з такою честю і гідністю, яких дуже багатьом з нас не вистачає, — написала жінка.

Віктор Олександрович знав Антона із самого дитинства — працював разом із його батьком, разом отримали від підприємства квартири, тож стали сусідами.

— Одним словом: він герой. Не ховався ніде, як треба було стати на захист держави — він і пішов. Він добрий був, дуже добрий. Недавно приходив у відпустку, ми з ним на лавці сиділи, говорили. Такий він щирий був завжди. Ніколи не скаржився ні на що, а завжди був веселий і налаштований дійти до перемоги, — розповідає чоловік.

Віктор додає: батька Антона не стало, лишилися мати й сестра.

— Він справжній герой, я ним пишаюся і низько вклоняюся йому. Хай земля йому буде пухом, — додає чоловік.

Прийшли провести Антона в останню путь і його однокласники, серед них — Наталія та Сергій. З Антоном в одному класі вони навчалися з першого до дев’ятого класу.

— Він був доброю людиною, дуже веселою. Справжня душа компанії, — ділиться Наталія.

— Він завжди міг підставити своє дружнє плече однокласникам, завжди допомогти у всьому. Шкода, що у нього доля так склалася, що він загинув на цій війні. Після випуску ми спілкувалися мало, але хотілося б більше, — додає Сергій.

До лав Збройних сил України Антона Бордюга мобілізували 21 липня 2023 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман». Служив на посаді стрільця у стрілецькому відділенні.

— Загинув 2 серпня 2025 року поблизу села Мілове на Харківщині. Світла пам’ять полеглому захиснику, — додає «Лиман».

У полеглого захисника лишилися мати та сестра. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Антона Бордюга на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.