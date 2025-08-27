ГО "Захист держави"
Кременчук, Бізнес/Робота

Обласна прокуратура надасть роз’яснення, чому закрила справу кременчуцьких нафтовиків — депутат

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 320

Після закриття справи фігуранти звернулися до суду з проханням повернути їм заставу

18 липня прокуратура Полтавщини закрила кримінальне провадження щодо групи кременчуцьких нафтовиків — фігурантів справи, яких звинувачували в ухиленні від сплати податків у великих обсягах і співпрацею з Росією та Республікою Білорусь. Надалі правоохоронці мають роз’яснити, з яких причин вони закрили провадження. Про це стало відомо зі звернення депутата Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренка. 

Зазначене доручення прокуратура отримала від Офісу Генерального прокурора — після депутатського звернення. У ньому Лазоренко запитує, яке саме було процесуальне рішення, чи притягнули винних до відповідальності та чи відшкодували державі збитки внаслідок несплати обов’язкових платежів.

Після закриття справи фігуранти звернулися до суду з проханням повернути їм застави.

На запити Лазоренка вже відреагували в Офісі Генпрокурора, в Бюро економічної безпеки — їх скерували до відповідних територіальних підрозділів у Полтавській області для ретельної перевірки та ухвалення подальшого процесуального рішення.

Що передувало

Нагадаємо, кременчуцького бізнесмена Віталія Марченка підозрювали у створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідчих, загальна сума завданих збитків державі перевищує понад 100 млн грн.

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка.

За даними правоохоронців, до створеної групи компаній VMGroup, що фактично керується Марченком, увійшли, зокрема, ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего». Зазначимо, що деякі з цих ТОВ раніше вже фігурували у матеріал «Кременчуцького Телеграфа» щодо будівництва нового підприємства, більш відомого серед населення як мініНПЗ. Зокрема, «Азарес» і «Торговий Дім Кременчук» були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке лобіювало будівництво заводу.

Вплив «нафтового лобі» у будівництві заводу. У Кременчуці розглянули скарги до генерального плану міста

За даними Clarity Project, сам же Віталій Марченко є засновником ТОВ «Альфа груп 77», яке також увійшло у так зване «нафтове лобі» комісії. 

Також правоохоронці підозрювали кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.

У травні цьогоріч Шевченківський районний суд Полтави ухвалив серію рішень про скасування арештів майна компаній. 29 квітня 2025 року суд скасував підозру Віталію Марченку. Після цього адвокати подали низку клопотань, аргументуючи їх тим, що підстави для арештів зникли. 

Суд у кожному рішенні зазначив, що після скасування підозри продовження арештів є необґрунтованим.

