«На щиті» до Кременчука повертається воїн Антон Бордюг з позивним «Компот»

28 серпня у Кременчуці в останню путь проведуть захисника України Антона Бордюга (26.04.88). Про це повідомила сестра військоого Наталія Булавкіна.
Старший солдат Антон Бордюг загинув 2 серпня на Куп'янському напрямку Харківської області. Тривалий час Антон з позисним «Компот» вважався безвісти зниклим, адже не могли дістати тіло з поля бою.
Прощання розпочнеться об 11.00 у Міському Палаці культури.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Антона Бордюга.
