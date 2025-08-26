«На щиті» до Кременчука повертається воїн Антон Бордюг з позивним «Компот»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 430

28 серпня у Кременчуці в останню путь проведуть захисника України Антона Бордюга (26.04.88). Про це повідомила сестра військоого Наталія Булавкіна.

Старший солдат Антон Бордюг загинув 2 серпня на Куп'янському напрямку Харківської області. Тривалий час Антон з позисним «Компот» вважався безвісти зниклим, адже не могли дістати тіло з поля бою.

Прощання розпочнеться об 11.00 у Міському Палаці культури.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Антона Бордюга.