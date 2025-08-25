У Кременчуці в останню путь провели військовослужбовця Юрія Мокроту

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 121

Помер військовослужбовець у лікарні від хвороби серця

Сьогодні, 25 серпня, у Свято-Миколаївському соборі Кременчука в останню путь провели військовослужбовця Юрія Мокроту. Народився чоловік 1 травня 1982 року, жив у Кременчуці, навчався у гімназії № 1, а згодом — у професійно-технічному училищі № 2. До служби у лавах Збройних сил України працював столяром.

Попрощатися із військовослужбовцем прийшли його рідні, та близькі, друзі та знайомі. Усі, хто знали Юрія, прийшли віддати йому останню шану.

Олександра знала чоловіка змалечку — товаришувала з його батьками. Ділиться спогадами про нього.

— У школі був скромним, потім вивчився десь, служив в армії. Пізніше батька поховав, мати в нього лишилася. А так дуже хорошою людиною був, дбав про все, — розповідає жінка.

Тільки хорошими словами пригадує Юрія і його тесть, Віктор.

— Дуже хороший чоловік був, чесний, перспективний. Багато чого міг би ще досягти. Після смерті батька усе звалив на свої плечі, допомагав усім. А так веселий був, хороший. Усі його поважали і любили. Свій хлопець, як кажуть, — ділиться Віктор.

Юрій Мокрота мав звання рядового, служив у другому відділі Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман». До лав Збройних сил України став 16 березня 2024 року.

— Помер 20 серпня 2025 року у стаціонарі Кременчуцької міської лікарні планового лікування від гострої серцево-судинної недостатності, — додає «Лиман».

Як повідомив «Лиман», у військовослужбовця лишилася одна мати.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Мокроти.