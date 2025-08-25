День Незалежності відзначили шаховими змаганнями

У неділю, 24 серпня, в освітньому хабі «Інша Освіта» зібралися шахісти з Житомира, Чернівців, Світловодська та Кременчука. Змаганнями вони святкували Незалежність України на шахівниці та за її межами.
В дев’яти турах напруженої боротьби визначили найсильніших спортсменів.
Справжніми героями турніру з найвищою кількістю балів стали: Тарас Дацук, Ігор Денисов, Денис Волков, Олександр Петров-Хоменко.
Найкращими у своїх категоріях стали:
Ветерані 65+: Михайло Грищенко
Серед жінок та дівчат найвищі результати у Тетяни Хоменко, Ганни Здоровець, Ольги Попадюк.
У віковій категорії до 16 років найкращі результати у Михайла Кібкало, Валентина Матвієнко, Мирослава Кухарчук.
У віковій категорії до 12 років найкращі Віталій Дацук, Христина Зазуляк, Ярослав Свинціцький.
Організатори та партнери змагань: Федерація шахів м. Кременчука, спортивний клуб Нафтохімік, Освітній хаб «Інша освіта».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.