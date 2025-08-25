День Незалежності відзначили шаховими змаганнями

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 104

Шахісти приїхали з Житомира, Чернівців, Світловодська та Кременчука

У неділю, 24 серпня, в освітньому хабі «Інша Освіта» зібралися шахісти з Житомира, Чернівців, Світловодська та Кременчука. Змаганнями вони святкували Незалежність України на шахівниці та за її межами.

В дев’яти турах напруженої боротьби визначили найсильніших спортсменів.

Справжніми героями турніру з найвищою кількістю балів стали: Тарас Дацук, Ігор Денисов, Денис Волков, Олександр Петров-Хоменко.

Найкращими у своїх категоріях стали:

Ветерані 65+: Михайло Грищенко

Ветерані 50+: Юрій Харбака.

Серед жінок та дівчат найвищі результати у Тетяни Хоменко, Ганни Здоровець, Ольги Попадюк.

У віковій категорії до 16 років найкращі результати у Михайла Кібкало, Валентина Матвієнко, Мирослава Кухарчук.

У віковій категорії до 12 років найкращі Віталій Дацук, Христина Зазуляк, Ярослав Свинціцький.

— Це було справжнє свято шахів у День Незалежності! Дякуємо учасникам, батькам та нашим воякам ЗСУ, які дарують нам можливість грати та розвиватися, — сказав Андрій Зазуляк, тренер

Організатори та партнери змагань: Федерація шахів м. Кременчука, спортивний клуб Нафтохімік, Освітній хаб «Інша освіта».