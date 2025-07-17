Рейтингові змагання з шахів повернулися до Палацу культури

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 87

Минулими вихідними у Кременчуцькому міському палаці культури відбулися рейтингові змагання з шахів. Турніри в МПК не проводилися майже 30 років, востаннє — у 1997 році, розповів журналістам «Кременчуцького Телеграфа» очільник шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

Цього разу на змаганнях у мармуровому залі МПК в коловому турнірі з класичних шахів у 9 турах змагалися 10 юних шахістів 3 та 4 розрядів, представників шахово-шашкового клубу «Каїсса». На екваторі змагань по 5 очок мали лише три шахіста: третьорозрядники Андріан Граховецький і Кирило Лішайов, а також Віталій Дацюк з 4 розрядом. Переважала трійка над іншими учасниками у два та більше балів, тож саме це й вирішило долю трьох призових місць. Проте на їх розподіл вплинули останні чотири тури.

Першим «спіткнувся» Кирило Лішайов, зігравши в нічию з Ігорем Пономренком та поступившись в наступній зустрічі Віталію Дацюку. Для Віталія ж невдалими сталі два останніх тури проти Ігоря Пономаренка та Андріана Граховецького. Сам же Андріан у передостанньому турі поступився Кирилу Лішайову. Шахісти боролися не тільки за нагороди, але й за третій кваліфікаційний розряд: здобути його вдалося Віталію Дацюку та Ігореві Пономаренку. Сам Ігор у чотирьох партіях другої половини змагань набрав 3,5 очка, а під час останньої партії переграв єдину дівчинки в цих змаганнях, Валерію Євдокімову.

Доля кубку вирішилася лише в останньому турі в партії Андріана Граховецького з Віталієм Дацюком — для них обох лише перемога гарантувала перше місце у змаганнях. Впевнено перегравши суперника, Андріан став першим, залишивши Віталія з 7 очками на третій сходинці. А між ними з 7,5 очками другим став Кирило Лішайов, який теж здобув перемогу в останньому турі.

Усі учасники турніру отримали солодкі подарунки, а переможець та призери — медалі й грамоти, які вручив головний суддя змагань Степан Грициняк, побажавши учасникам нових досягнень.