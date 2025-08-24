Кременчуцькі майстри представили свої роботи на фестивалі «Гадяцька вишивка»

23 серпня, у День Державного прапора України, у Гадячі пройшов перший відкритий регіональний фестиваль-конкурс «Гадяцька вишивка». Захід став символом шани до українських традицій та популяризації народного мистецтва. Про це повідомили у департаменті культури і туризму Полтавської ОВА.
У конкурсі взяли участь 16 майстрів із різних громад Полтавщини, Києва та Київської області. Серед учасників були й майстри з Кременчуцької громади, які представили свої роботи поряд із колегами з Решетилівської, Гадяцької, Полтавської, Шишацької та інших громад.
Митці демонстрували не лише традиційну техніку вишивки, а й її поєднання з іншими видами мистецтва — бісероплетінням, лялькарством тощо.
На подію завітали науковці, дослідники та популяризатори народної культури, зокрема представники Всеукраїнського центру вишивки і килимарства (Решетилівка) та Полтавського педагогічного університету.
