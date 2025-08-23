У Кременчуці не радять купатись у Дніпрі та Сухому Кагамлику

У досліджених зразках кишкових ентерококів та E.coli не виявлено

Вода у річках Дніпро та Сухий Кагамлик у Кременчуці не відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Про це повідомили Кременчуцькій міській раді 22 серпня.

Допустимий рівень індексу лактозо-позитивної кишкової палички має становити не більше 10 000, тоді як фактичні показники значно перевищують норму:

на пляжі «Центральний» (Дніпро) — 95 000;

у районі парку «Кагамлицький» (Сухий Кагамлик) — 62 000.

У досліджених зразках кишкових ентерококів та E.coli не виявлено.

Санітарні лікарі попереджають: купатися на міських пляжах небезпечно, не варто також використовувати воду з річок для миття рук, овочів чи фруктів. Містянам радять утриматися від відвідування невстановлених місць відпочинку біля водойм, аби уникнути інфекційних захворювань.

