У Кременчуці не радять купатись у Дніпрі та Сухому Кагамлику

Вода у річках Дніпро та Сухий Кагамлик у Кременчуці не відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Про це повідомили Кременчуцькій міській раді 22 серпня.
Допустимий рівень індексу лактозо-позитивної кишкової палички має становити не більше 10 000, тоді як фактичні показники значно перевищують норму:
У досліджених зразках кишкових ентерококів та E.coli не виявлено.
Санітарні лікарі попереджають: купатися на міських пляжах небезпечно, не варто також використовувати воду з річок для миття рук, овочів чи фруктів. Містянам радять утриматися від відвідування невстановлених місць відпочинку біля водойм, аби уникнути інфекційних захворювань.
