У Кременчуці створять комунальний Центр підготовки населення до національного спротиву

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 284

У Кременчуці планують створити нове комунальне підприємство «Кременчуцький міський центр підготовки населення до національного спротиву». Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який є у розпорядженні редакції.

Основна його мета — організація та здійснення заходів, спрямованих на підготовку жителів громади до національного спротиву, підвищення обороноздатності держави, підготовка громадян до дій в умовах воєнного часу. Статутний капітал підприємства — 100 тисяч гривень.

Хто очолюватиме Центр наразі невідомо, але це має бути людина, яка «є громадянином України, є мешканцем Кременчуцької міської територіальної громади [...], має вищу освіту, з обов’язковим досвідом служби (не менш трьох років), [...], яка знає основи законодавства у сфері національного спротиву, утверджує українську національну і громадянську ідентичність та вільно володіє українською мовою», йдеться у документі.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі планували створити такі центри ще торік у листопаді. Навесні цьогоріч Полтавська обласна рада обговорювала створення регіонального центру підготовки населення до національного спротиву.