На російсько-українській війні загинув захисник з Кременчуччни Едуард Попов

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 164

7 серпня на Кременчуччині попрощалися із захисником України Едуардом Поповим. Військовий загинув внаслідок російського обстрілу під час виконання бойового завдання. Громада Оболоні, схилившись на коліно, провела в останню путь захисника.

Спочатку прощання відбулося у с. Горошине біля будинку культури, далі колона вирушила до сільської ради с. Оболонь. Поховали захисника з військовими почестями у с. Оболонь на кладовищі по вул. Івана Франка.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.










