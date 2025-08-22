На російсько-українській війні загинув захисник з Кременчуччни Едуард Попов

7 серпня на Кременчуччині попрощалися із захисником України Едуардом Поповим. Військовий загинув внаслідок російського обстрілу під час виконання бойового завдання. Громада Оболоні, схилившись на коліно, провела в останню путь захисника.
Спочатку прощання відбулося у с. Горошине біля будинку культури, далі колона вирушила до сільської ради с. Оболонь. Поховали захисника з військовими почестями у с. Оболонь на кладовищі по вул. Івана Франка.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.
