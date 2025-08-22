Волонтери «На крилах надії України» провели майстерклас з ліплення вареників

День Незалежності України в громадській організації «Асоціація людей з інвалідністю „На крилах надії України“» цьогоріч вирішили провести незвичайно.

Вчора, 21 серпня, тут провели майстерклас з ліплення українських вареників із картоплею, капустою та сиром. На подію запросили заступницю начальника управління соціального захисту населення Кременчуцької РВА Валерію Яковенко та учасника бойових дій, фахівця з супроводу ветеранів Кременчуцької МТГ Андрія Пидорина.

У заході також взяла участь голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко.

Учасники мали змогу долучитися до кулінарного процесу, дізнатися секрети приготування страви та пригадати справжні українські традиції.

Поки вареники ліпилися, усі охочі змагалися у вікторині з історії України. Фінальним акордом свята стала дегустація страви.

— Такі події — це не просто кулінарія. Це відчуття єдності, нашої культури і любові до України. Разом — ми сильні! — підкреслила Марина Нестеренко, голова громадської організації.