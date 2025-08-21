За хоробрість у бою із окупантами та вагомий внесок у становлення суверенності України: у Кременчуці нагородили військового та волонтера

Сьогодні, 21 серпня

Сьогодні, 21 серпня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації відбулося вручення почесних нагород військовослужбовцю та волонтеру. На початку урочистостей присутні традиційно вшанували усіх загиблих внаслідок бойових дій хвилиною мовчання.

Від імені Міністра оборони України уповноважені вручити нагороду начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін та офіцер відділення ЦВС Кременчуцького РТЦК та СП старший лейтенант Сергій Акшамура.

Відзнаку Міністра оборони передали майорові Олегу Бажану — учаснику АТО, звільненого з військової служби за станом здоров’я. Проте у перший же день повномасштабного вторгнення військовий добровільно повернувся на службу у лавах Збройних сил України.

Олег Миколайович служив на посаді заступника командира 45-го окремого стрілецького батальйону. Побратими характеризують його як добре навченого військовослужбовця, зразкового командира, вірного обов’язку та військовій присязі.

Брав участь у боях на Сумщині, кордоні України з РФ та кількох населених пунктах на Донеччині, зокрема в Авдіївці та Покровську. У 2023 році двічі отримав поранення, проте в обох випадках відразу після лікування захисник повернувся у стрій. Має кілька державних нагород, зокрема орден «Богдана Хмельницького» ІІ ступеня, почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» та інші.

Сьогодні ж Олегу Бажану урочисто вручили ще одну державну нагороду — відзнаку Міністра оборони «Лицарський хрест» за проявлені у боях із окупантами хоробрість і лідерські якості.

Олег Миколайович поділився спогадами зі служби, каже: попри кадровий голод та незначне озброєння, зокрема малу кількість дронів, українські військові показують незламність духу на всіх напрямках оборони.

— Коли було дуже гаряче, на нулі були всі: і штабні, і стройова зі своїми діловодами, і служби тилу. Так, маленький приклад: троє чоловіків зі служби тилу — це водій тилу, діловод тилу і кухар взяли в полон начальника розвідки бригади противника. До речі, це спецназівець, який пройшов в Сирію. А вік наших тиловиків був 50+, — пригадує майор Бажан.

Військовий подякував своїм побратимам за відзнаку, а також усім українцям, хто продовжує підтримувати і допомагати захисникам.

Ще одну нагороду — Почесну грамоту Полтавської обласної військової адміністрації — начальник КРВА Олександр Аленін вручив приватному підприємцю Володимиру Машошіну. Чоловік очолює підприємство «Коровай» та активно підтримує Збройні сили України. Неодноразово передавав у підрозділи легкові автомобілі різної модифікації, вантажні автомобілі, тягач. За потреби здійснює ремонт військової техніки. Допомагає і в наданні гуманітарної допомоги населенню.

За вагомий особистий внесок у справу становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, активну життєву позицію та з нагоди Дня Незалежності України Володимиру Васильовичу передали Почесну грамоту за підписом т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Волонтер розповів, що розпочав підтримку війська ще у 2014 році. За цей час передав на фронт дуже багато автомобілів - навіть порахувати важко зараз. Під час підриву Каховської ГЕС на Херсонщині шукали катери та рятували людей від великої води. Нині допомагають і гуманітарною допомогою населенню. Чоловік додає: підтримуватимуть військо й надалі, скільки це буде потрібно.