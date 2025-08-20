У лавах Збройних сил України військовослужбовець служив на посаді оператора безпілотних літальних апаратів
Сьогодні, 20 серпня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Дмитра Гафикіна. Народився чоловік 25 жовтня 1984 року у Дніпрі, а згодом разом із родиною переїхав до Кременчука, де й прожив майже усе життя. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 3, а згодом — у Дніпровській політехніці.
Провести в останню путь захисника зібралися багато людей — його рідні та друзі, однокласники та вчителі, знайомі родини. Приїхали і побратими, з якими Дмитро служив.
Колишній секретар Кременчуцької міськради Василь Івко знав Дмитра із самого дитинства — вони товаришували родинами. Тож разом із дружиною прийшли сьогодні віддати останню шану загиблому захисникові.
— Ми Дімку пам’ятаємо із самого народження. Пам’ятаємо, як у школу ходив, як в інституті вчився. Був такий добрий, душевний, веселий був. Бачите, скільки молоді сьогодні зібралося — він був завжди душею компанії. У його житті траплялося всяке, але в тяжку хвилину опинився там. Сам обрав собі такий шлях. Ми висловлюємо щирі співчуття його рідним та розділяємо з ними це горе, — каже Василь Михайлович.
Лише теплими словами пригадує свого випускника і директорка Кременчуцької гімназії № 3 Наталія Куліш.
— Він навчався у нашій школі із першого класу, а з п’ятого по одинадцятий клас я читала у нього математику. Він ще й однокласник моєї дочки, тому знаю його дуже добре.
Наталія Миколаївна пригадує: Дмитро був веселим, запальним, активним учнем, який завжди знаходив спільну мову і з однолітками, і з педагогами.
Пані Наталія ділиться: про те, що Дмитро пішов на війну, дізналася не відразу. Зате потім їй розповіли, що це було його свідоме рішення.
До лав Збройних сил України Дмитро приєднався у липні 2024 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман». Чоловік мав звання солдата, служив на посаді оператора безпілотних літальних апаратів.
У полеглого військовослужбовця лишилися сестра, мати та бабуся. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Дмитра Гафикіна на Свіштовському кладовищі у секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
