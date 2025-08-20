У Кременчуці визначатимуть форму навчання у закладах освіти: повна дистанційка не планується

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

У рішеннях зазначено майже 40 дитсадків, понад 30 шкіл і закладів позашкільної освіти, які готові працювати очно

На найближчу сесію Кременчуцької міської ради на розгляд депутатам виносяться два проєкти рішення про визначення форми навчання у закладах освіти. Планується, що цьогоріч у більшості закладах освітній процес проходитиме в очній (денній) формі, але із застосуванням змішаного формату навчання. Про це йдеться у оприлюднених документах на сайті міськради 20 серпня.

У рішеннях зазначено майже 40 дитсадків, понад 30 шкіл і закладів позашкільної освіти, які готові працювати очно. Частина з них користуватиметься укриттями на умовах договорів оренди або спільного використання сховища з різними установами міста.

Які школи працюватимуть очно:

Кременчуцька гімназія № 1

Кременчуцька гімназія № 2

Кременчуцька гімназія № 3

Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь»

Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка

Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний»

Кременчуцька гімназія № 7

Кременчуцька гімназія № 8

Кременчуцька гімназія № 9

Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст»

Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант»

Кременчуцька гімназія № 12

Малокохнівська гімназія № 14

Кременчуцька початкова школа № 15

Кременчуцька гімназія № 16

Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя

Кременчуцька гімназія № 18

Кременчуцька гімназія № 19

Кременчуцька гімназія № 20

Кременчуцька гімназія № 21

Кременчуцька гімназія № 22

Кременчуцька гімназія № 23

Кременчуцька гімназія № 24

Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум»

Кременчуцька гімназія № 26

Кременчуцька гімназія № 27

Кременчуцька гімназія № 28

Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко

Кременчуцька гімназія № 31

Потоківська гімназія № 33

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього».

Які дитсадки працюватимуть очно:

ДНЗ № 2

ДНЗ № 3

ДНЗ № 5

ДНЗ № 6 (Потоківський)

ДНЗ № 10

ДНЗ № 12

ДНЗ № 13

ДНЗ № 14

ДНЗ № 18

ДНЗ № 19

ДНЗ № 25

ДНЗ № 26

ДНЗ № 28

ДНЗ № 29

ДНЗ № 32

ДНЗ № 33

ДНЗ № 34

ДНЗ № 35

ДНЗ № 41

ДНЗ № 46

ДНЗ № 48

ДНЗ № 50

ДНЗ № 57

ДНЗ № 58

ДНЗ № 59

ДНЗ № 60

ДНЗ № 61

ДНЗ № 62

ДНЗ № 63

ДНЗ № 64

ДНЗ № 65

ДНЗ № 68

ДНЗ № 70

ДНЗ № 74

ДНЗ № 77

ДНЗ № 78

ДНЗ № 80

ДНЗ № 82

Нагадаємо, внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Кременчук 19 серпня значних пошкоджень зазнала гімназія № 8.