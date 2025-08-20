У Кременчуці визначатимуть форму навчання у закладах освіти: повна дистанційка не планується

У рішеннях зазначено майже 40 дитсадків, понад 30 шкіл і закладів позашкільної освіти, які готові працювати очно
На найближчу сесію Кременчуцької міської ради на розгляд депутатам виносяться два проєкти рішення про визначення форми навчання у закладах освіти. Планується, що цьогоріч у більшості закладах освітній процес проходитиме в очній (денній) формі, але із застосуванням змішаного формату навчання. Про це йдеться у оприлюднених документах на сайті міськради 20 серпня.
У рішеннях зазначено майже 40 дитсадків, понад 30 шкіл і закладів позашкільної освіти, які готові працювати очно. Частина з них користуватиметься укриттями на умовах договорів оренди або спільного використання сховища з різними установами міста.
Які школи працюватимуть очно:
- Кременчуцька гімназія № 1
- Кременчуцька гімназія № 2
- Кременчуцька гімназія № 3
- Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь»
- Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка
- Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний»
- Кременчуцька гімназія № 7
- Кременчуцька гімназія № 8
- Кременчуцька гімназія № 9
- Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст»
- Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант»
- Кременчуцька гімназія № 12
- Малокохнівська гімназія № 14
- Кременчуцька початкова школа № 15
- Кременчуцька гімназія № 16
- Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя
- Кременчуцька гімназія № 18
- Кременчуцька гімназія № 19
- Кременчуцька гімназія № 20
- Кременчуцька гімназія № 21
- Кременчуцька гімназія № 22
- Кременчуцька гімназія № 23
- Кременчуцька гімназія № 24
- Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум»
- Кременчуцька гімназія № 26
- Кременчуцька гімназія № 27
- Кременчуцька гімназія № 28
- Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко
- Кременчуцька гімназія № 31
- Потоківська гімназія № 33
- Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього».
Які дитсадки працюватимуть очно:
- ДНЗ № 2
- ДНЗ № 3
- ДНЗ № 5
- ДНЗ № 6 (Потоківський)
- ДНЗ № 10
- ДНЗ № 12
- ДНЗ № 13
- ДНЗ № 14
- ДНЗ № 18
- ДНЗ № 19
- ДНЗ № 25
- ДНЗ № 26
- ДНЗ № 28
- ДНЗ № 29
- ДНЗ № 32
- ДНЗ № 33
- ДНЗ № 34
- ДНЗ № 35
- ДНЗ № 41
- ДНЗ № 46
- ДНЗ № 48
- ДНЗ № 50
- ДНЗ № 57
- ДНЗ № 58
- ДНЗ № 59
- ДНЗ № 60
- ДНЗ № 61
- ДНЗ № 62
- ДНЗ № 63
- ДНЗ № 64
- ДНЗ № 65
- ДНЗ № 68
- ДНЗ № 70
- ДНЗ № 74
- ДНЗ № 77
- ДНЗ № 78
- ДНЗ № 80
- ДНЗ № 82
Нагадаємо, внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Кременчук 19 серпня значних пошкоджень зазнала гімназія № 8.
