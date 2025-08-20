Олена Шуляк
Кременчук, Освіта

У Кременчуці визначатимуть форму навчання у закладах освіти: повна дистанційка не планується

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

У рішеннях зазначено майже 40 дитсадків, понад 30 шкіл і закладів позашкільної освіти, які готові працювати очно

На найближчу сесію Кременчуцької міської ради на розгляд депутатам виносяться два проєкти рішення про визначення форми навчання у закладах освіти. Планується, що цьогоріч у більшості закладах освітній процес проходитиме в очній (денній) формі, але із застосуванням змішаного формату навчання. Про це йдеться у оприлюднених документах на сайті міськради 20 серпня.

У рішеннях зазначено майже 40 дитсадків, понад 30 шкіл і закладів позашкільної освіти, які готові працювати очно. Частина з них користуватиметься укриттями на умовах договорів оренди або спільного використання сховища з різними установами міста. 

Які школи працюватимуть очно:

  • Кременчуцька гімназія № 1
  • Кременчуцька гімназія № 2
  • Кременчуцька гімназія № 3
  • Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь»
  • Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка
  • Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний»
  • Кременчуцька гімназія № 7
  • Кременчуцька гімназія № 8
  • Кременчуцька гімназія № 9
  • Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст»
  • Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант»
  • Кременчуцька гімназія № 12
  • Малокохнівська гімназія № 14
  • Кременчуцька початкова школа № 15
  • Кременчуцька гімназія № 16
  • Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя
  • Кременчуцька гімназія № 18
  • Кременчуцька гімназія № 19
  • Кременчуцька гімназія № 20
  • Кременчуцька гімназія № 21
  • Кременчуцька гімназія № 22
  • Кременчуцька гімназія № 23
  • Кременчуцька гімназія № 24
  • Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум»
  • Кременчуцька гімназія № 26
  • Кременчуцька гімназія № 27
  • Кременчуцька гімназія № 28
  • Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко
  • Кременчуцька гімназія № 31
  • Потоківська гімназія № 33
  • Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього».

Які дитсадки працюватимуть очно: 

  • ДНЗ № 2
  • ДНЗ № 3
  • ДНЗ № 5
  • ДНЗ № 6 (Потоківський)
  • ДНЗ № 10
  • ДНЗ № 12
  • ДНЗ № 13
  • ДНЗ № 14
  • ДНЗ № 18
  • ДНЗ № 19
  • ДНЗ № 25
  • ДНЗ № 26
  • ДНЗ № 28
  • ДНЗ № 29
  • ДНЗ № 32
  • ДНЗ № 33
  • ДНЗ № 34
  • ДНЗ № 35
  • ДНЗ № 41
  • ДНЗ № 46
  • ДНЗ № 48
  • ДНЗ № 50
  • ДНЗ № 57
  • ДНЗ № 58
  • ДНЗ № 59
  • ДНЗ № 60
  • ДНЗ № 61
  • ДНЗ № 62
  • ДНЗ № 63
  • ДНЗ № 64
  • ДНЗ № 65
  • ДНЗ № 68
  • ДНЗ № 70
  • ДНЗ № 74
  • ДНЗ № 77
  • ДНЗ № 78
  • ДНЗ № 80
  • ДНЗ № 82

Нагадаємо, внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Кременчук 19 серпня значних пошкоджень зазнала гімназія № 8

