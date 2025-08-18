У кременчуцькій КУ «Турбота» зроблять вхід безбар’єрним: які ще роботи там заплановані

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «Турбота» замовила капітальний ремонт фасадів та вхідної групи. До кінця вересня там планують змонтувати біля входу підіймач, а також облаштувати навколо приміщення тактильну плитку та кутики. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Які ще роботи там виконуватимуть:

Улаштування ґанків

Монтаж козирків

Фарбування фісадів

Облаштування вентиляції з підвалу

Демонтажні і штукатурні роботи

Загальна вартість ремонту — 842 тис. 895 гривень. Роботи замовили у ремонтно-будівельної фірми «Креміньбуд».

За даними Clarity Project, фірму зареєстрували у 2014 році у Кременчуці. Власником і директором є Борис Погасій. За час існування фірма взяла участь у 109 держзамовленнях, підписала 102 договори на понад 24 млн гривень.

Нагадаємо, 2 липня у Кременчуці офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних послуг «Турбота». Там надають понад 20 соціальних послуг для вразливих категорій населення, також для ветеранів, сімей, які втратили/мають зниклих безвісти членів родини на війні — від соціального супроводу, до психологічної і юридичної підтримки, консультації, послуг адаптації тощо.