Ракам зірки прогнозують оптимізм, а Тільцям — цікаві події в особистому житті: гороскоп на 18-24 серпня

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 0

Овен (21.03-20.04)

Зiрки попереджають про можливi ускладнення у вiдносинах з друзями або родичами. Овни можуть бути залученi в сумнiвнi справи, що близькi до злочину. Вплив планет ослаблений. Важкий i небезпечний тиждень. Зростає вiрогiднiсть помилок в роботi i некоректної поведiнки у спiлкуваннi з оточуючими. Новi iдеї i плани приреченi на провал. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 22.

Тілець (21.04-21.05)

Сприятливий тиждень. Вiн обiцяє бути насиченим цiкавими подiями в особистому i суспiльному життi. Життєвий потенцiал Тiльцiв може знаходитися на висотi. Тиждень сприятливий для придбань. Бiльшiсть як особистих, так i суспiльних справ можуть бути пов`язанi з фiнансами. Сприятлива купiвля-продаж рухомого i нерухомого майна. Сприятливi днi: 21, 22; несприятливi: 18.

Близнюки (22.05-21.06)

Тиждень пов`язаний iз засвоєнням космiчної енергiї. Посилюються аура, життєвий потенцiал, особиста чарiвнiсть. Цього тижня Близнюки можуть вiдчути себе здатними «звернути гори». Час отримання внутрiшньої волi, душевної рiвноваги. Життєвий потенцiал на високому рiвнi i дозволить багатьом без зусиль впоратися з будь-якою справою. Сприятливi укладення шлюбу, зачаття. Сприятливi днi: 19, 22; несприятливi: 21.

Рак (22.06-22.07)

Енергетично могутнiй тиждень, сприятливий для контактiв, укладення договорiв, шлюбiв. Цей перiод може бути вiдмiчений взаєморозумiнням з оточуючими, пiдвищеною чутливiстю, свiжiстю думки. Спокiйний, ясний i чистий перiод, сприятливий для вiдпочинку, зустрiчей, затишних сiмейних свят. Оптимiзм i проникливiсть Ракiв не перестануть дивувати близьких. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 20.

Лев (23.07-23.08)

Тиждень проходить пiд знаком перетворення космiчної енергiї, пiзнання себе, вiчних iстин. Багато Левiв вiдчуватимуть себе на висотi. Можливi рiзнi пригоди, несподiванi повороти долi, цiкавi зустрiчi. Тиждень сприятливий для любовi, сiмейних вiдносин. Сприятливий перiод для комерцiйних операцiй, покупок, торгових угод. Можуть бути досягнутi результати, про якi ранiше ви тiльки мрiяли. Сприятливi днi: 23; несприятливi: 21.

Діва (24.08-23.09)

Здоров'я i працездатнiсть багатьох Дiв знаходитимуться на висотi, не дивлячись на те що нервовi навантаження значно збiльшаться. Вдалий тиждень для кар`єри, встановлення дiлових вiдносин з впливовими людьми, звернення до начальства. Ваша активнiсть на роботi неодмiнно принесе вагомi результати. Ви здатнi пiдкорити найнеприступнiшi вершини. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 21.

Терези (24.09-23.10)

Сприятливий тиждень для спiлкування, нових знайомств, вiдновлення старих зв`язкiв. Вашi особиста чарiвнiсть, м`якiсть i неординарнiсть думок можуть закласти основи майбутнього успiху. Тиждень припускає вiдновлення родинних зв`язкiв. Ймовiрне надходження тривожної iнформацiї. Можливе погiршення здоров`я ваших близьких i знайомих людей. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 19.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цей тиждень може дати Скорпiонам декiлька важливих життєвих урокiв. Багатьох можна буде побачити в украй рiзношерстiй компанiї. Їхнє хороше вiдношення до друзiв i партнерiв носитиме «власницький» характер, тобто залежатиме вiд того, якою мiрою люди приймають їхню систему цiнностей. Ймовiрно, що багато Скорпiонiв опиняться перед складним життєвим вибором. Можливi страждання через етичну i моральну неохайнiсть оточуючих. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 24.

Стрілець (23.11-21.12)

Можливi загострення хронiчних захворювань. Небезпечнi перевантаження, невиправданий ризик. Негативний досвiд життя деяких Стрiльцiв не дозволить їм почати життя в новiй якостi, наблизити до себе високоморальних людей. Тиждень припускає самотнiсть i зосередження на духовних проблемах. Душевна рiвновага може бути порушена через помилки i прорахунки у сферi професiйної дiяльностi. Ситуацiю ускладнять пiдступи недоброзичливцiв або невiрне тлумачення iнформацiї. Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 19.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень пов'язаний з перетворенням чоловiчої енергiї. Бiльшiсть Козерогiв буде схильна тiльки до виконання повсякденних обов`язкiв. Сприятливий тиждень для духовного прозрiння, подолання сумнiвiв. Холоднiсть i стриманiсть в проявi почуттiв створить смугу вiдчуження в особистих вiдносинах Козерогiв-чоловiкiв. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 24.

Водолій (21.01-19.02)

Суперечливий, подвiйний тиждень. Початок тижня може ознаменуватися рiзкими змiнами. Причиною цього можуть бути неприємна звiстка, обман або зрада. Друга половина тижня розкриє новi можливостi i додасть iмпульс для подальшої дiяльностi. Успiх Водолiїв залежатиме вiд їхньої гнучкостi i умiння пристосовуватися до нових умов. Представники цього знаку можуть одержати вигiдне замовлення або цiкаву пропозицiю про участь у вигiдному проектi. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 21.

Риби (20.02-20.03)

Риби ризикують упустити щось важливе в своєму життi. Вiрогiднi втрати, розставання, розбiжностi з близькими людьми. Тиждень сприятливий для об`єднання людей, проведення конкурсiв i змагань. Керуючись iдеєю добра i справедливостi, Риби можуть об`єднати навколо себе однодумцiв. Проте iснує небезпека того, що вони помилятимуться. Сприятливi днi: 23; несприятливi: 20.