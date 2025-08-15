На пляжах Кременчука виявили перевищення мікробного забруднення води

У Кременчуці на пляхаж Дніпра та Сухого Кагамлика санлікарі не радять купатися. Про це повідомляють у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За результатами моніторингових досліджень якості води від 14 серпня, показники мікробіологічного забруднення у водоймах Кременчука перевищують допустимі норми.

На річці Сухий Кагамлик (пляж у районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький») індекс лактопозитивної кишкової палички становить 23 000 на початку пляжу та 62 000 у його кінці при нормі до 10 000.

На центральному пляжі Дніпра зафіксовано 62 000 на початку та 29 000 у кінці пляжу. При цьому інші забруднювачі у зразках води не виявлені.

Фахівці радять обмежити купання на зазначених пляжах, не використовувати воду з річок для миття рук, овочів і фруктів та утриматися від відпочинку в невстановлених місцях для купання. Це допоможе уникнути можливих інфекційних захворювань.

Нагадаємо, тижнем раніше медики так само не радили купатися у водоймах Кременчука. Хоча тоді показник забруднення води був дещо нижчий.