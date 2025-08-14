Кременчуцьке ПТУ № 26 перейде з державної власності в обласну — проєкт рішення

Професійно-технічне училище № 26, що знаходиться у Кременчуці на вулиці Сержанта Мельничука, 4, перейде із державної власності в обласну. Про це стало відомо із проєкту рішення Полтавської обласної ради.

У документі зазначено, що у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області переходить цілісний майновий комплекс училища з усіма його активами, пасивами та усіма працівниками.

Відомо, що метою передачі майнового комплексу закладу освіти є ефективне використання майна спільної власності Полтавщини. Прийняття даного рішення має покращити якість управління навчальним закладом професійно-технічної освіти, підвищити якість надання освітніх послуг з професійно-технічної освіти, ефективність прийняття управлінських рішень, їх оперативність та своєчасність.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що керівника ПТУ № 26 у Кременчуці підозрюють у службовій недбалості: він уклав договір на поточний ремонт укриття училища із ТОВ «СТОП» на суму понад 1,5 млн грн. У ході розслідування правоохоронці виявили завищення вартості будівельних матеріалів.