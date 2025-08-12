У Кременчуцькому районі проведуть контрольований вибух у кар’єрі

Подія відбудеться сьогодні опівдні з подачею звукових сигналів

12 серпня о 12.00 в одній з громад Кременчуцького району запланований контрольований технічний вибух у кар’єрі. Перед підривом подадуть звукові сигнали.

Усі органи влади поінформовані та надали погодження. Якщо під час запланованих робіт буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на після її відбою або інший день.

Жителів просять зберігати спокій та попередити про це своїх близьких.