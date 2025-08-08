Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася із військовим Євгеном Литвином

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 164

у Кременчуцькому районі, 30 липня, попрощалися з військовослужбовцем Євгеном Литвином. Громада села Запсілля, схилившись на коліно, попрощалася із захисником України, який загинув в районі села Єлизаветівка Покровського району Донецької області.

30 липня 2025 року в селі Запсілля Омельницької територіальної громади відбулася жалобна церемонія прощання з полеглим воїном — Євгеном Олександровичем Литвином, який загинув, захищаючи Україну на Донеччині.

Рідні, друзі, побратими, представники влади та жителі громади зібралися, аби провести Героя в останню путь.

Євген народився 14 липня 1993 року в Запсіллі. З дитинства був добрим, щирим і щедрим душею. Освіту здобував у Новогалещинській та Кобеляцькій школах, згодом опанував професію кухаря. З початком повномасштабного вторгнення став до лав Збройних Сил України — служив у складі 1-го окремого штурмового полку.

Загинув 19 жовтня 2024 року в районі Єлизаветівки, виконуючи бойове завдання. Євгенові був всього 31 рік… Поховали воїна на місцевому кладовищі в його рідному Запсіллі.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.