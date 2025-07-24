У ВР зареєстрували новий законопроєкт щодо НАБУ та САП: один з ініціаторів — нардеп з Кременчуцького району

24 липня у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про внесення Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про прокуратуру». Він стосується відновлення незалежності Національного бюро розслідувань України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це стало відомо з сайту ВР.
Ініціаторами проєкту стали 48 народних депутатів, серед них — Олексій Мовчан (фракція «Слуга народу»), представник Кременчуцького району у парламенті.
22 липня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт № 12414, який фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і підпорядковує їх Офісу генпрокурора. За це проголосувало 263 народні депутати.
Проти нього були 13 депутатів, ще 13 утрималися. 23 липня закон набув чинності.
На сайті Верховної Ради України оприлюднили список поіменного голосування за законопроєкт № 12414. Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов (партія «За майбутнє») проголосував «За», своєю чергою нардеп, що представляє Кременчуцький район, Олексій Мовчан (партія «Слуга народу») був відсутній під час голосування.
Закон № 12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану» передбачає зміни до досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану.
Втім резонансним він став через правки щодо НАБУ та САП.
Так, закон передбачає, що:
У спільній заяві НАБУ і САП зазначено, що через його ухвалення фактично «керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури».
Вже 22 липня у різних містах України люди вийшли на мирні протести проти цього закону. У Кременчуці також організували протест, який пройшов 23 липня. Думки учасників акції читайте ТУТ.
На тлі масових протестів президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який «забезпечить силу системі правопорядку» без «жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку» зі збереженням норм для незалежності антикорупційних інституцій.
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