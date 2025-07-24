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У Кременчуці спрямують понад 200 тис грн на лікування чорнобильців: НСЗУ покриває не усі послуги

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 114

 

Витратити кошти планують на закупівлю медикаментів та розхідних матеріалів для проведення фізіотерапевтичних процедур

Кременчук виділяє 255 тисяч гривень на закупівлю медикаментів та розхідних матеріалів для проведення фізіотерапевтичних процедур ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Про це стало відомо на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів сьогодні, 23 липня.

Як розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко, цих коштів вистачить до кінця року. Вона також зауважила, що Національна служба здоров'я України у ситуації з чорнобильцями покриває послуги на лікування основного захворювання. А супутні захворювання і потреби на реабілітацію НСЗУ не оплачує.

Також Людмила Пономаренко додала, що нині дефіцит фінансування від НСЗУ є, проте спрогнозувати його до кінця року важко, оскільки НСЗУ може переглядати та змінювати фінансування.

Нагадаємо, у червні на засіданні бюджетної комісії депутати погодили додаткове виділення 3 мільйонів гривень на зарплати медикам.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: brovary.net.ua
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