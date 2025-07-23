Минулої ночі у Кременчуці патрульні затримали ймовірного крадія

Сьогодні вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про підозрілу особу з предметом схожим на біту в руках, яка, ймовірно, завдає шкоди на території одного з ринків міста. Про це інформує пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Патрульні поліцейські оперативно прибули на місце виклику. Під час обстеження прилеглої території вони виявили чоловіка, який мав із собою пакети з продуктами харчування. Правоохоронці також встановили факт пошкодження вітрини в одному з магазинів на території ринку.
Для з’ясування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, минулої ночі на вулиці Миру патрульні виявили у підозрілого чоловіка речовину, схожу на наркотичну.
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