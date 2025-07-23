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На Полтавщині викрили частину мережі кол-центрів, яка ошукувала громадян Чехії — Генпрокуратура

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 154 Коментарів: 1

Втрати постраждалих оцінили у майже 10 млн грн

У Полтавській області провели обшуки у справі транснаціонального шахрайського угруповання, яке працювало на території України з 2021 року. Його учасники телефонували мешканцям країн Європейського Союзу, зокрема Чехії, видаючи себе за працівників банків чи поліції. Вони переконували переказувати гроші на «безпечні рахунки» — нібито через злам справжнього. Про це повідомили в Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Організатором став 32-річний чоловік з Дніпра. До групи входили десятки людей — оператори, бухгалтери, юристи, адміністратори, охоронці, поліграфолог.

За місцями мешкання фігурантів і в приміщеннях кол-центрів у чотирьох областях України, серед яких — Полтавська, правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучили близько 500 одиниць комп’ютерної техніки, телефони, банківські картки та документацію.

Втрати постраждалих оцінили у майже 10 млн грн.

Організатору та одному з головних учасників повідомили про підозру за створення злочинної організації (ч.1 ст. 255 ККУ) та шахрайство в особливо великому розмірі (ч.5 ст. 190 ККУ). Нині їм мають обрати запобіжний захід.

Ще шістьох громадян Чехії, які брали участь у схемі, вже екстрадували. Операцію провели в межах міжнародної слідчої групи за участі українських і чеських правоохоронців.

Нагадаємо, нещодавно шахраї ошукали мешканців Полтавщини на понад 200 тисяч гривень


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Автор: Телеграф
Теги: шахрайство
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Коментарі: 1

1 482
evil:
Сьогодні, 10:52

Треба долучати їх дл систематичного та методичного ошукування громадян РФ на потреби ЗСУ. Масово.


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