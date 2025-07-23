На Полтавщині викрили частину мережі кол-центрів, яка ошукувала громадян Чехії — Генпрокуратура

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 154 Коментарів: 1

У Полтавській області провели обшуки у справі транснаціонального шахрайського угруповання, яке працювало на території України з 2021 року. Його учасники телефонували мешканцям країн Європейського Союзу, зокрема Чехії, видаючи себе за працівників банків чи поліції. Вони переконували переказувати гроші на «безпечні рахунки» — нібито через злам справжнього. Про це повідомили в Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Організатором став 32-річний чоловік з Дніпра. До групи входили десятки людей — оператори, бухгалтери, юристи, адміністратори, охоронці, поліграфолог.