На Полтавщині викрили частину мережі кол-центрів, яка ошукувала громадян Чехії — Генпрокуратура

У Полтавській області провели обшуки у справі транснаціонального шахрайського угруповання, яке працювало на території України з 2021 року. Його учасники телефонували мешканцям країн Європейського Союзу, зокрема Чехії, видаючи себе за працівників банків чи поліції. Вони переконували переказувати гроші на «безпечні рахунки» — нібито через злам справжнього. Про це повідомили в Нацполіції та Офісі генпрокурора.
Організатором став 32-річний чоловік з Дніпра. До групи входили десятки людей — оператори, бухгалтери, юристи, адміністратори, охоронці, поліграфолог.
За місцями мешкання фігурантів і в приміщеннях кол-центрів у чотирьох областях України, серед яких — Полтавська, правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучили близько 500 одиниць комп’ютерної техніки, телефони, банківські картки та документацію.
Втрати постраждалих оцінили у майже 10 млн грн.
Організатору та одному з головних учасників повідомили про підозру за створення злочинної організації (ч.1 ст. 255 ККУ) та шахрайство в особливо великому розмірі (ч.5 ст. 190 ККУ). Нині їм мають обрати запобіжний захід.
Ще шістьох громадян Чехії, які брали участь у схемі, вже екстрадували. Операцію провели в межах міжнародної слідчої групи за участі українських і чеських правоохоронців.
Нагадаємо, нещодавно шахраї ошукали мешканців Полтавщини на понад 200 тисяч гривень
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