У Кременчуцькому районі згоріло понад 5 га сухостою

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22 липня у Кременчуцькому районі сталися дві пожежі на відкритих територіях. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Полтавській області.

Перша пожежа виникла близько 12.40 у селі Куп’євате. Через сильний вітер полум’я швидко поширилося сухою рослинністю та охопило 5 гектарів території. Рятувальники запобігли поширенню вогню на два приватні будинки, зерносклад і трансформатор.

Друга пожежа сталася близько 16.00 у Кременчуці на вулиці М. Кривоноса. Вогонь з’явився на подвір’ї приватного будинку. Як з’ясувалося, господарка палила суху рослинність, і через вітер полум’я швидко вийшло з-під контролю. Пожежу встигли загасити до прибуття рятувальників. Жінку притягнули до адміністративної відповідальності.

Унаслідок обох пожеж ніхто не постраждав. Причину займання у Куп’єватому ще встановлюють.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині за день вигоріло майже 9 гектарів сухостою.