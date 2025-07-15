У Кременчуцькому районі за день вигоріло майже 9 гектарів сухостою

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 0

Травмованих чи загиблих немає

Протягом 14 липня у Кременчуцькому районі сталися три масштабні пожежі сухої рослинності на відкритих територіях. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

О 11.50 зайнявся сухостій у селі Іванове Селище — вигоріло три гектари. О 15.32 сталася пожежа по провулку Рублівському в селі Погреби. Вогонь знищив ще 3 га сухої рослинності та перекинувся на територію приватного домоволодіння. Згоріла господарська споруда.

О 18.55 рятувальники гасили ще одну пожежу в селі Верхня Мануйлівка, де вигоріло 2,9 га трави.

Травмованих чи загиблих немає. Причини займання з’ясовують.

Нагадаємо, аграрії Полтавщини скаржаться на брак вологи й в’янення культур через засуху.