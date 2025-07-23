У Кременчуцькому районі через негоду відсутня електрика

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У 8 населених пунктах Полтавської, Диканської та Глобинської громад сталося відключення електроенергії через пориви вітру та грозу. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Нині без світла залишилися 1297 абонентів. Бригади фахівців вже працюють над відновленням електропостачання, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через негоду вночі та вранці 23 липня на Полтавщині оголошено I рівень небезпеки (жовтий).